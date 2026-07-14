الترجي الرياضي التونسي يعزز صفوفه بالمدافع رائد الشيخاوي

أعلن الترجي الرياضي التونسي عن تعاقده مع المدافع المحوري رائد الشيخاوي بعقد يمتدّ لثلاثة مواسم، إلى غاية جوان 2029، وفق بلاغ اورده فريق باب سويقة اليوم الثلاثاء.ويعدّ الترجي الرياضي ثالث محطة في مسيرة رائد الشيخاوي اثر تجربتين سابقتين مع امل حمام سوسة والاتحاد الرياضي المنستيري.كما خاض اللاعب البالغ من العمر 22 سنة نهائيات كأس العالم لكرة القدم الجارية حاليا بالولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك في صفوف المنتخب التونسي كلاعب احتياطي.جدير بالتذكير ان الترجي الرياضي قد اعلن في وقت سابق تعاقده مع كل من حارس المرمى منتصر الصيد والجناح الايسر يوسف بشة والمدافع المحوري مروان الصحراوي.