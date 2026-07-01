سيدي بوزيد: عدد من المعطلين عن العمل بطالبون بتطبيق القانون عدد 18 وتسوية وضعياتهم

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a45746bea77b2.46121345_fmpklegjnohqi.jpg>

نفّذ عدد من المعطلين عن العمل بولاية سيدي بوزيد، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية بساحة محمّد البوعزيزي بسيدي بوزيد المدينة، للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 وتسوية وضعياتهم الاجتماعية، وذلك بدعوة من اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.

وأوضح الكاتب العام المساعد لاتحاد المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد، وسيم جدي، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ هذا التحرّك الجهوي يأتي في إطار تحرك وطني مشترك في أكثر من 14 ولاية للمطالبة بتسريع تطبيق القانون عدد 18 الذي تمت المصادقة عليه منذ حوالي 7 أشهر دون إصدار أمر ترتيبي لتنفيذه وانتداب الدفعة الأولى منهم.

ودعا المصدر ذاته إلى أنّ التعجيل بتطبيق القانون، والقطع تماما مع المماطلة والتسويف في حقهم، باعتبار التسوية مطلبا وحقّا شرعيا، وفق تعبيره.