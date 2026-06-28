بعد حريق سوق سيدي عبد السلام: وزارة الداخلية تؤكد العثور على جثة بمكان الحادث والتحقيق جار لتحديد الأسباب

أفادت وزارة الداخلية، ظهر اليوم الأحد، أن وحدات الحماية المدنية تمكنت، صباح اليوم، من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 5:55 صباحا بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة.وأضافت، في بلاغ أصدرته، أن أعوان الحماية المدنيّة عثروا على جثة آدمية بمكان الحادث مشيرة إلى أن الوحدات الأمنية تقوم حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية بالتحقيق في الحادثة لتحديد أسباب الحريق.وأوضحت الوزارة، في بلاغها، أن الحماية المدنية قامت، فور تلقيها الإبلاغ عن الحريق، بإرسال 8 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعومة بعدد من الإطارات والأعوان مشيرة إلى أنها نجحت في السيطرة على النيران ومنع اتساعها للمباني المجاورة في حدود الساعة 7:30 صباحا.وأضافت أن وحدات الحماية المدنية ماتزال متمركزة بموقع الحريق لتأمين الحراسة الوقائية ومنع تجدد اندلاع النيران نظرا لارتفاع درجات الحرارة.ورجحت مصادر متطابقة، في وقت سابق اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن جثة الشخص المتوفى تعود إلى أحد أصحاب المحلات التجارية بسوق سيدي عبد السلام.وقال مسؤول محلي (فضل عدم الكشف عن هويته)، لموفدتي /وات/ على عين المكان، إن "السوق احترقت بالكامل"، ورجح أن "تماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق في حدود السادسة صباحا"، مؤكدا أنه تمت السيطرة على الحريق في حدود الساعة العاشرة صباحا وانطلقت على إثر ذلك عملية تبريد الفضاء.ويعتبر سوق سيدي عبد السلام من أشهر الأسواق الشعبية بالعاصمة تونس، ويقع بمنطقة باب سعدون، ويضم عشرات المحلات والفضاءات المخصصة لبيع السلع المستعملة والمتنوعة والخضر والغلال، ويشهد إقبالا يوميا من المتسوقين.