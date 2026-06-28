الهولندية ستينبيرخن تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر سباحة حرة

حطمت السباحة الهولندية مارت ستينبيرخن، أمس السبت، الرقم القياسي العالمي في سباق 100 متر سباحة حرة بزمن قدره 51.68 ثانية في بطولة "سيتي كولي" الدولية التي أقيمت في روما.وتفوقت الهولندية على الرقم القياسي السابق البالغ 51.71 ثانية الذي سجلته البطلة الأولمبية سارة شيوستروم في بطولة العالم 2017.وكان هذا هو الرقم القياسي العالمي الثاني الذي فقدته شيوستروم هذا الشهر، إذ حطمت الأمريكية كيت دوغلاس الرقم القياسي العالمي في سباق 50 متر سباحة حرة خلال إحدى جولات سلسلة منافسات "برو سويم" الأمريكية في إنديانابوليس.وسجلت دوغلاس (24 عاما) زمنا قدره 23.59 ثانية، متفوقة على الرقم القياسي البالغ 23.61 ثانية الذي سجلته شيوستروم في بطولة العالم 2023 في اليابان.