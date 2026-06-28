أوروبا تتصدر وأفريقيا تؤكد حضورها في الدور السادس عشر لمونديال 2026

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور السادس عشر منلكرة القدم، عقب إسدال الستار على منافسات دور المجموعات، في نسخة شهدت تنوعاً كبيراً في تمثيل القارات، مع هيمنة أوروبية على قائمة المتأهلين، تلتها أفريقيا، فيما حافظت بقية القارات على حضورها في الأدوار الإقصائية.وتصدرت القارة الأوروبية قائمة القارات الأكثر تمثيلاً في الدور السادس عشر، بعدما نجحفي بلوغ هذا الدور، وهي:من جهتها، واصلت المنتخبات الأفريقية حضورها القوي في النسخة الحالية، بعدما تأهل، وهي:وحجزت قارة أمريكا الجنوبيةفي الدور المقبل، عبر منتخباتحاملة اللقب، وأما منطقةفستكون ممثلة بثلاثة منتخبات هي:مستضيفة البطولة، إلى جانبواكتفت القارة الآسيوية بتمثيل منتخبين في هذا الدور، هما، فيما غابت قارةعن الدور السادس عشر.