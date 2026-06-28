أوروبا تتصدر وأفريقيا تؤكد حضورها في الدور السادس عشر لمونديال 2026
اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور السادس عشر من كأس العالم 2026 لكرة القدم، عقب إسدال الستار على منافسات دور المجموعات، في نسخة شهدت تنوعاً كبيراً في تمثيل القارات، مع هيمنة أوروبية على قائمة المتأهلين، تلتها أفريقيا، فيما حافظت بقية القارات على حضورها في الأدوار الإقصائية.
وتصدرت القارة الأوروبية قائمة القارات الأكثر تمثيلاً في الدور السادس عشر، بعدما نجح 13 منتخباً في بلوغ هذا الدور، وهي: فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، إنقلترا، البرتغال، هولندا، بلجيكا، سويسرا، كرواتيا، النرويج، السويد، النمسا، والبوسنة والهرسك.
من جهتها، واصلت المنتخبات الأفريقية حضورها القوي في النسخة الحالية، بعدما تأهل 9 منتخبات، وهي: الجزائر، مصر، السنغال، كوت ديفوار، غانا، جنوب أفريقيا، المغرب، الرأس الأخضر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وحجزت قارة أمريكا الجنوبية 5 مقاعد في الدور المقبل، عبر منتخبات الأرجنتين حاملة اللقب، والبرازيل، كولومبيا، باراغواي، والإكوادور.
أما منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) فستكون ممثلة بثلاثة منتخبات هي: المكسيك مستضيفة البطولة، إلى جانب كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
واكتفت القارة الآسيوية بتمثيل منتخبين في هذا الدور، هما اليابان وأستراليا، فيما غابت قارة أوقيانوسيا عن الدور السادس عشر.
وتصدرت القارة الأوروبية قائمة القارات الأكثر تمثيلاً في الدور السادس عشر، بعدما نجح 13 منتخباً في بلوغ هذا الدور، وهي: فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، إنقلترا، البرتغال، هولندا، بلجيكا، سويسرا، كرواتيا، النرويج، السويد، النمسا، والبوسنة والهرسك.
من جهتها، واصلت المنتخبات الأفريقية حضورها القوي في النسخة الحالية، بعدما تأهل 9 منتخبات، وهي: الجزائر، مصر، السنغال، كوت ديفوار، غانا، جنوب أفريقيا، المغرب، الرأس الأخضر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وحجزت قارة أمريكا الجنوبية 5 مقاعد في الدور المقبل، عبر منتخبات الأرجنتين حاملة اللقب، والبرازيل، كولومبيا، باراغواي، والإكوادور.
أما منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) فستكون ممثلة بثلاثة منتخبات هي: المكسيك مستضيفة البطولة، إلى جانب كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
واكتفت القارة الآسيوية بتمثيل منتخبين في هذا الدور، هما اليابان وأستراليا، فيما غابت قارة أوقيانوسيا عن الدور السادس عشر.
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