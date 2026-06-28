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نقل تونس: تهشيم بلور عربتي مترو مساء امس السبت

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Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 17:12 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعلنت شركة النقل بتونس، اليوم الاحد في بلاغ لها، عن تسجيل اعتداءين متعمّدين استهدفا عربتي مترو، مساء أمس السبت وتمثّلا في رشق العربتين بالحجارة، مما أسفر عن تهشيم بلّور كبير في كلتا العربتين.

ووفق البلاغ تعرّضت العربة الأولى، المستغلة على الخط رقم 5، إلى الاعتداء حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء بين محطتي "الياسمين" و"التحرير" في حين تعرّضت العربة الثانية إلى اعتداء مماثل في حدود الساعة الثامنة وأربعين دقيقة مساء على مستوى نفق المروج 1.


وجدّدت الشركة تنديدها بهذه التصرّفات الغير مسؤولة مؤكدةً احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض مشيرة الى ان تلك الاعتداءات ما انفكّت تلحق أضرارا بأسطولها وتهدّد سلامة الأعوان والمسافرين، فضلًا عن تأثيرها السلبي لاستمرارية خدمات هذا المرفق العمومي .


ودعت الشركة المواطنين إلى المحافظة على وسائل النقل العمومي والإبلاغ عن كلّ سلوك من شأنه الإضرار بها أو تعريض مستعمليها للخطر.
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