دورة موريس ريفيلو الفرنسية: المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة ينهي مشاركته في المركز الثاني

نتائج الدور النهائي



المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث



دور المجموعات



أنهىمشاركته فيفيإثر خسارته اليوم السبت فيأمام نظيرهبنتيجةوسجل هدفي المنتخب البرتغالي كل منفي الدقيقةفي الدقيقةوكان المنتخب التونسي قد تأهل إلىبعد تصدرهالتي ضمت منتخبات