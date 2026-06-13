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دورة موريس ريفيلو الفرنسية: المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة ينهي مشاركته في المركز الثاني

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Bookmark article    Publié le Samedi 13 Juin 2026 - 20:31 قراءة: 1 د, 5 ث
      
أنهى المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 23 سنة مشاركته في دورة موريس ريفيلو الفرنسية في المركز الثاني إثر خسارته اليوم السبت في المباراة النهائية أمام نظيره البرتغالي لأقل من 20 سنة بنتيجة 0-2.

وسجل هدفي المنتخب البرتغالي كل من فابيو بالدي في الدقيقة 23 ورافائيل نيل في الدقيقة 90+6.


وكان المنتخب التونسي قد تأهل إلى الدور النهائي بعد تصدره المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات الكونغو الديمقراطية (أقل من 20 سنة) والصين (أقل من 20 سنة) والسعودية (أقل من 21 سنة) وكولومبيا (أقل من 19 سنة).


نتائج الدور النهائي

السبت 13 جوان 2026

* تونس - البرتغال: 0 - 2

المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث

* كوت ديفوار - جمهورية الكونغو الديمقراطية: 3 - 1

دور المجموعات

الأحد 31 ماي 2026

* تونس - الكونغو الديمقراطية: 3 - 0
* الصين - السعودية: 1 - 0

الثلاثاء 2 جوان 2026

* الصين - الكونغو الديمقراطية: 0 - 3
* السعودية - كولومبيا: 5 - 3

الجمعة 5 جوان 2026

* تونس - السعودية: 1 - 3
* الصين - كولومبيا: 1 - 0

الأحد 7 جوان 2026

* تونس - الصين: 3 - 0
* الكونغو الديمقراطية - كولومبيا: 2 - 2

الأربعاء 10 جوان 2026

* تونس - كولومبيا: 0 - 0
* الكونغو الديمقراطية - السعودية: 2 - 0
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