Babnet

إجراءات مرورية استثنائية بمناسبة دربي الترجي الرياضي والنادي الإفريقي

Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 20:20
      
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، عن اتخاذ جملة من الإجراءات المرورية والتنظيمية الاستثنائية بمناسبة مباراة الجولة الرابعة عشرة إياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى التونسية لكرة القدم، التي ستجمع يوم الأحد 10 ماي 2026 بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي بملعب ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الرابعة مساء.

تحجير الجولان والوقوف

وأوضحت الوزارة، في بلاغ مروري، أنه تقرر تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1، في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهراء، وذلك بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة لاشتراكات أو تذاكر الدخول.

فتح أبواب الملعب بداية من منتصف النهار

وأضاف البلاغ أن أبواب الملعب ستفتح بداية من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، داعية الجماهير الرياضية إلى الحضور المبكر لتفادي الاكتظاظ، مع ضرورة الاستظهار بالاشتراكات أو تذاكر الدخول على مستوى جميع البوابات المتقدمة المؤدية إلى الملعب، خاصة:

* مدخل الملعب من ناحية الطريق السريعة
* مفترق وادي مليان
* مفترق BSB
* مفترق نوبو
* مفترق شوشة رادس

كما أكدت الوزارة أن الدخول إلى المآوي الشرفية سيكون حصريا عبر المدخل الرئيسي بالنسبة إلى حاملي تذاكر المقصورات والصحافيين والضيوف.

تخصيص مآوٍ حسب نوعية التذاكر

وأشارت وزارة الداخلية إلى تخصيص:

* المأوى الجنوبي لأصحاب اشتراكات وتذاكر “Virage” و“Pelouse”
* المأوى الشمالي لأصحاب اشتراكات “Tribune” و“Enceinte”

مع تحديد عدة مسالك للوصول إلى هذه المآوي عبر الطريق السريعة الجنوبية والطريق الوطنية رقم 1 ومفترقات برج الوزير وشوشة رادس والقرية المتوسطية.

دعوات لاحترام قانون الطرقات

ودعت الوزارة الجماهير إلى إيواء سياراتهم داخل المآوي المخصصة حفاظا على السيولة المرورية وتأمين العربات، مع ضرورة احترام قانون الطرقات وتجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والسياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة.
