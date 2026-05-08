JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:05 Tunis

チュニジアの駐日大使、主要日本メディア機関と会談

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fda4b185d137.33132631_gilofkqjemphn.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 10:05 Lecture 0 min, 2 sec
      
日本におけるチュニジアのメディア発信強化が議題に

本日木曜日、駐日チュニジア大使アハメド・シェフラと、読売新聞グループ本社代表取締役会長兼日本新聞協会会長の及川正一氏との会談が行われ、日本におけるチュニジアのメディア発信強化および両国の歴史的関係の紹介が主な議題となった。


在東京チュニジア大使館が公式フェイスブックページで発表した声明によると、この会談は日本の主要メディア機関との交流の一環として実施された。


会談には、政治・国際ニュース担当の読売新聞幹部編集者らも出席し、チュニジアと日本の二国間協力関係について意見交換が行われるとともに、日本国内におけるチュニジアのメディア露出をさらに強化する方策が協議された。

また、大使館と「読売新聞」グループとの協力発展の可能性についても話し合われ、今年両国の外交関係樹立70周年を迎えることを踏まえ、チュニジアと日本を結ぶ歴史的関係を広く紹介することが目指されている。

さらに会談では、地域および国際情勢に関するチュニジアの基本的立場について説明が行われたほか、共通の関心事項について意見交換が行われた。
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328875

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 08 ماي 2026 | 21 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:54
19:16
16:03
12:23
05:18
03:39
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet27°
21° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-16
29°-16
29°-17
34°-17
29°-20
  • Avoirs en devises 25167,8
  • (07/05)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,40391 DT
  • (07/05)
  • 1 $ = 2,87496 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/05)     2802,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/05)   28110 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

1