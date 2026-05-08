チュニジアの駐日大使、主要日本メディア機関と会談

本日木曜日、駐日チュニジア大使アハメド・シェフラと、読売新聞グループ本社代表取締役会長兼日本新聞協会会長の及川正一氏との会談が行われ、日本におけるチュニジアのメディア発信強化および両国の歴史的関係の紹介が主な議題となった。在東京チュニジア大使館が公式フェイスブックページで発表した声明によると、この会談は日本の主要メディア機関との交流の一環として実施された。会談には、政治・国際ニュース担当の読売新聞幹部編集者らも出席し、チュニジアと日本の二国間協力関係について意見交換が行われるとともに、日本国内におけるチュニジアのメディア露出をさらに強化する方策が協議された。また、大使館と「読売新聞」グループとの協力発展の可能性についても話し合われ、今年両国の外交関係樹立70周年を迎えることを踏まえ、チュニジアと日本を結ぶ歴史的関係を広く紹介することが目指されている。さらに会談では、地域および国際情勢に関するチュニジアの基本的立場について説明が行われたほか、共通の関心事項について意見交換が行われた。