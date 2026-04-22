突尼斯国际风筝协会在中国荣获金牌

突尼斯国际风筝协会代表团在第43届中国国际风筝节上荣获金牌。本届风筝节于4月18日至25日在中国潍坊市举行。

据突尼斯外交部、移民及海外侨胞部所属的传媒与传播平台于本周二发布的公报，突尼斯代表团的参展表现尤为突出，其风筝设计融合了传统与艺术创意，展现了突尼斯深厚的文化与传统特色，因此荣获金牌。


突尼斯驻北京大使馆为突尼斯国际风筝协会代表团参加此次国际盛会提供了支持，这是突尼斯外交使团支持本国代表团参加国际体育、文化和旅游活动的一部分。





