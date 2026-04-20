وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يؤكّد على أهميّة الرّفع من نسق تسوية الوضعيّات العقارية

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، لدى إشرافه اليوم الاثنين في مقر الوزارة، على جلسة عمل حول نشاط الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بكلّ من القيروان والمهدية والمنستير وسوسة، على أهميّة تسوية الوضعيّات العقارية لتثمين الدور الاجتماعي والاقتصادي للعقار الدولي بما يتيح رفع الجمود عن هذه العقارات وإدخالها في الدورة الاقتصادية.كما دعا الوزير إلى ضرورة حماية العقارات الدولية الفلاحية وغير الفلاحية من خلال تكثيف المعاينات الميدانية، فضلا عن مواصلة جردها بدقّة واعتماد الرقمنة في جميع أوجه التصرّف فيها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة.وتمّ أيضا التطرّق إلى المحافظة على دوريّة انعقاد لجان الاستقصاء والتحديد وغيرها من اللّجان ذات العلاقة بمشمولات الوزارة بالتنسيق مع جميع الهياكل المعنيّة على المستوى الجهوي، وخاصّة التسريع في تجسيم إجراءات تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية.وحضر جلسة العمل رؤساء الهياكل المعنية مركزيّا وجهويّا في إطار الجلسات الدورية لمتابعة سير العمل بالإدارات الجهوية للوزارة.