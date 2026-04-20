تونس ورواندا تتجهان لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير التبادل التجاري في قطاعات واعدة

Publié le Lundi 20 Avril 2026 - 19:38
      
أكد وزير التجارة والصناعة بدولة رواندا، برودينس سيباهيزي، رغبة بلاده في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية مع تونس، واستثمار كافة الفرص المتاحة لدعم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة من خلال تشجيع التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين وتبادل زيارات الأعمال وتبادل الخبرات والمعارف.

وخلال اجتماع عن بعد عقد اليوم الاثنين مع وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، شدد سيباهيزي على أهمية الاستفادة من الخبرات التونسية في عدد من القطاعات، من بينها التكنولوجيا والخدمات الرقمية والصناعات الغذائية والصيدلانية والتكوين، باعتبارها مجالات واعدة لتعزيز التعاون الثنائي.

وقد تم الاتفاق على إرساء نقاط اتصال بين الجانبين، ووضع خارطة طريق تكون أساسا لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس ورواندا، إلى جانب تنظيم لقاءات دورية في هذا الإطار، مع الاستفادة من هياكل دعم وتطوير التصدير، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على تجسيد هذه المبادرات.
من جهته، أكد سمير عبيد أهمية هذا اللقاء كفرصة لتعميق التشاور حول علاقات التعاون والشراكة، والارتقاء بمستوى التبادل التجاري بما ينسجم مع تطلعات الشعبين.
وشدد الوزير على ضرورة إضفاء ديناميكية أكبر على العلاقات الاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وتثمين الإمكانيات المتاحة بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى المبادلات التجارية.

 كما دعا إلى تشجيع الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال في البلدين لتكثيف التعاون وتسهيل نفاذ المنتجات في الاتجاهين، وخاصة المنتجات ذات القيمة التصديرية العالية مثل زيت الزيتون والتمور، مع تطوير آليات شراكة جديدة ومرافقة المبادرات لضمان تحقيق أفضل النتائج.
