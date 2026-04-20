كاس تونس لكرة القدم (2025-2026): قرعة الدور ربع النهائي يوم الخميس القادم بمقر الجامعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/679f934b8e19a8.51957913_ipkljegfhmoqn.jpg>

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاثنين ان موعد سحب قرعة الدور ربع النهائي و نصف النهائي لمسابقة كاس تونس لكرة القدم موسم 2025-2026 ستجرى يوم الخميس 23 افريل الجاري على الساعة منتصف النهار بمقر الجامعة التونسية للعبة.

يذكر ان الاندية المتاهلة الى الدور ربع النهائي هي : شبيبة العمران و النادي الصفاقسي و الترجي الجرجيسي و النادي البنزرتي و الملعب القابسي و تقدم ساقية الدائر و بعث بوحجلة و المتاهل من مباراة نجم المتلوي و الترجي الرياضي.