Babnet   Latest update 18:06 Tunis

كاس تونس لكرة القدم (2025-2026): قرعة الدور ربع النهائي يوم الخميس القادم بمقر الجامعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/679f934b8e19a8.51957913_ipkljegfhmoqn.jpg>
Publié le Lundi 20 Avril 2026 - 15:45
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاثنين ان موعد سحب قرعة الدور ربع النهائي و نصف النهائي لمسابقة كاس تونس لكرة القدم موسم 2025-2026 ستجرى يوم الخميس 23 افريل الجاري على الساعة منتصف النهار بمقر الجامعة التونسية للعبة.
يذكر ان الاندية المتاهلة الى الدور ربع النهائي هي : شبيبة العمران و النادي الصفاقسي و الترجي الجرجيسي و النادي البنزرتي و الملعب القابسي و تقدم ساقية الدائر و بعث بوحجلة و المتاهل من مباراة نجم المتلوي و الترجي الرياضي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327787

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 أفريل 2026 | 3 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:33
19:00
16:00
12:25
05:39
04:06
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet27°
24° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-14
30°-17
28°-17
24°-15
21°-15
  • Avoirs en devises 24903,9
  • (20/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41569 DT
  • (20/04)
  • 1 $ = 2,87954 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/04)     2296,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/04)   27908 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All radio
Babnet

مقالات رأي >>