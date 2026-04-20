كأس العالم للملاكمة بالبرازيل من 20 الى 27 أفريل: تونس تشارك بسبعة ملاكمين

Publié le Lundi 20 Avril 2026 - 11:55
      
يشارك المنتخب التونسي للملاكمة في مسابقة كأس العالم للأكابر والكبريات التي تقام بالبرازيل من اليوم الاثنين الى غاية 27 افريل الجاري بسبعة ملاكمين وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء عبد الوهاب المحفوظي المكلف بتسيير الإدارة الفنية الوطنية للجامعة التونسية للملاكمة اليوم الاثنين.
وأوضح المحفوظي ان المرحلة الأولى لكأس العالم تحتضنها مدينة فوز دي اوغواساو البرازيلية متبوعة بأخرى ثانية من 15 الى 21 جوان القادم بمدينة غييانغ بالصين على ان تقام المرحلة النهائية للمسابقة بالعاصمة الاوزبكية طشقند من 25 نوفمبر الى 2 ديسمبر من السنة الحالية.
وأضاف المكلف بتسيير الادارة الفنية الوطنية للجامعة التونسية للملاكمة ان الوفد الرياضي التونسي يتألف من ثلاث ملاكمات هنّ وفاء الحفصي (دون 48 كلغ) ونور الهدى شمروخي (دون 51 كلغ) واسلام الفرشيشي (دون 57 كلغ) بالاضافة الى أربعة ملاكمين هم حسان عطية (دون 65 كلغ) وزكرياء رمضاني (دون 70 كلغ) ويوسف الرفرافي (دون 80 كلغ) وأمان الله السكوحي (دون 85 كلغ)، تحت إشراف المدرب الوطني الاول سامي الخليفي والمدرب الوطني المساعد محمد علي الوسلاتي.
