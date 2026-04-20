تونس تحصد 49 ميدالية ذهبية في مسابقة دولية لزيت الزيتون بجنيف

أسفرت المسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز (EIOOC)، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 14 إلى 16 أفريل 2026، عن فوز 70 علامة تجارية تونسية بـ 49 ميدالية ذهبية و7 ميداليات فضية في فئة الجودة، بالإضافة إلى 12 جائزة ضمن فئة "الصحي".وأفادت سفارة الجمهورية التونسية في بارن، في بلاغ لها، أن هذه المسابقة شهدت مشاركة أكثر من 200 علامة تجارية من دول عدة من بينها تونس وتركيا وإسبانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا وليبيا وكرواتيا والبرتغال والمغرب والجزائر وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والأردن.وأُقيمت جلسات التذوق الخاصة بالمسابقة في "شاتو دو بوسي" (Château de Bossey)، بإشراف لجنة تحكيم دولية تضم خبراء من عدة دول، وفق نص البلاغ.واختُتمت التظاهرة يوم 16 أفريل الجاري بحفل توزيع جوائز في جينيف.