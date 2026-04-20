Babnet   Latest update 12:50 Tunis

تونس تحصد 49 ميدالية ذهبية في مسابقة دولية لزيت الزيتون بجنيف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e605fcd41fd7.26406448_ogpifelkhmjqn.jpg>
Publié le Lundi 20 Avril 2026 - 11:54
      
أسفرت المسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز (EIOOC)، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 14 إلى 16 أفريل 2026، عن فوز 70 علامة تجارية تونسية بـ 49 ميدالية ذهبية و7 ميداليات فضية في فئة الجودة، بالإضافة إلى 12 جائزة ضمن فئة "الصحي".

وأفادت سفارة الجمهورية التونسية في بارن، في بلاغ لها، أن هذه المسابقة شهدت مشاركة أكثر من 200 علامة تجارية من دول عدة من بينها تونس وتركيا وإسبانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا وليبيا وكرواتيا والبرتغال والمغرب والجزائر وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والأردن.


وأُقيمت جلسات التذوق الخاصة بالمسابقة في "شاتو دو بوسي" (Château de Bossey)، بإشراف لجنة تحكيم دولية تضم خبراء من عدة دول، وفق نص البلاغ.


واختُتمت التظاهرة يوم 16 أفريل الجاري بحفل توزيع جوائز في جينيف.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327773

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:33
19:00
16:00
12:25
05:39
04:06
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet27°
25° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-14
30°-17
28°-17
22°-15
20°-13
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/04)     2296,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/04)   27908 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>