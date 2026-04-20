Babnet   Latest update 12:50 Tunis

بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة (سيدات): قرطاج تواجه كاليبي الغاني في ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e52898db7253.28714031_pghfqljnoemki.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Avril 2026 - 08:04 قراءة: 1 د, 1 ث
      
يخوض النادي النسائي بقرطاج، اليوم الاثنين، مواجهة قوية أمام كاليبي الغاني ضمن الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة للسيدات، المقامة حاليًا بالقاهرة، وذلك انطلاقًا من الساعة 15:00 (بتوقيت تونس).

وكان الفريق الغاني قد تأهل إلى هذا الدور عقب فوزه على فايبرز آند بارتنرز النيجيري بنتيجة 3-2، في ختام مباريات الدور ثمن النهائي.


في المقابل، بلغ ممثل الكرة الطائرة التونسية هذا الدور بعد فوزه الواضح على أولمبيك ديكارت الإيفواري بنتيجة 3 أشواط دون رد.


نتائج الدور ثمن النهائي

القاعة عدد 1

* كينيا بايبلاين (كينيا) / آرسو ليديز (السيشل) 3-0
* الإدارة العامة للمباحث الجنائية (كينيا) / ناشونال ألكحول (إثيوبيا) 3-1
* الأهلي (مصر) / كامبالا سيتي (أوغندا) 3-0
* النادي النسائي بقرطاج / أولمبيك ديكارت (ساحل العاج) 3-0

القاعة عدد 2

* ماي كاني (الكاميرون) / الجمارك (نيجيريا) 3-2
* البنك التجاري (كينيا) / جيندر لايت (بوروندي) 3-0
* ليتو تيم (الكاميرون) / سوكوسيم (السنغال) 3-0
* كاليبي (غانا) / فايبرز آند بارتنرز (نيجيريا) 3-2

برنامج الدور ربع النهائي (بتوقيت تونس)

* 11:00: كينيا بايبلاين / الإدارة العامة للمباحث الجنائية الكيني
* 13:00: البنك التجاري الكيني / ماي كاني إيفولوشن الكاميروني
* 15:00: النادي النسائي بقرطاج / كاليبي الغاني
* 18:00: الأهلي المصري / ليتو تيم الكاميروني
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327755

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 أفريل 2026 | 3 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:33
19:00
16:00
12:25
05:39
04:06
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet27°
25° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-14
30°-17
28°-17
22°-15
20°-13
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/04)     2296,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/04)   27908 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>