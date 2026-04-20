بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة (سيدات): قرطاج تواجه كاليبي الغاني في ربع النهائي
يخوض النادي النسائي بقرطاج، اليوم الاثنين، مواجهة قوية أمام كاليبي الغاني ضمن الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة للسيدات، المقامة حاليًا بالقاهرة، وذلك انطلاقًا من الساعة 15:00 (بتوقيت تونس).
وكان الفريق الغاني قد تأهل إلى هذا الدور عقب فوزه على فايبرز آند بارتنرز النيجيري بنتيجة 3-2، في ختام مباريات الدور ثمن النهائي.
في المقابل، بلغ ممثل الكرة الطائرة التونسية هذا الدور بعد فوزه الواضح على أولمبيك ديكارت الإيفواري بنتيجة 3 أشواط دون رد.
نتائج الدور ثمن النهائيالقاعة عدد 1
* كينيا بايبلاين (كينيا) / آرسو ليديز (السيشل) 3-0
* الإدارة العامة للمباحث الجنائية (كينيا) / ناشونال ألكحول (إثيوبيا) 3-1
* الأهلي (مصر) / كامبالا سيتي (أوغندا) 3-0
* النادي النسائي بقرطاج / أولمبيك ديكارت (ساحل العاج) 3-0
القاعة عدد 2
* ماي كاني (الكاميرون) / الجمارك (نيجيريا) 3-2
* البنك التجاري (كينيا) / جيندر لايت (بوروندي) 3-0
* ليتو تيم (الكاميرون) / سوكوسيم (السنغال) 3-0
* كاليبي (غانا) / فايبرز آند بارتنرز (نيجيريا) 3-2
برنامج الدور ربع النهائي (بتوقيت تونس)* 11:00: كينيا بايبلاين / الإدارة العامة للمباحث الجنائية الكيني
* 13:00: البنك التجاري الكيني / ماي كاني إيفولوشن الكاميروني
* 15:00: النادي النسائي بقرطاج / كاليبي الغاني
* 18:00: الأهلي المصري / ليتو تيم الكاميروني
