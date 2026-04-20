بطولة مدريد للتنس للماسترز - معز الشرقي يفتتح مشاركته بملاقاة الأمريكي ألكسندر كوفاسيفيتش

يستهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 144 عالميا اليوم الاثنين مشاركته في بطولة مدريد للماسترز ذات الألف نقطة التي تقام على ملاعب ذات أرضية ترابية بملاقاة الأمريكي ألكسندر كوفاسيفيتش المصنف 97 عالميا لحساب الدور الأول من جدول التصفيات التمهيدية.وكان اخر ظهور لمعز الشرقي في ملاعب الكرة الصفراء خلال بطولة أويراس البرتغالية (3) التي خرج خلالها من الدور الثاني بخسارته امام اللاعب البرتغالي فيريرا سيلفا بنتيجة صفر-2.ولم ترتق مشاركات الشرقي هذا العام الى مستوى التطلعات اذ تبقى افضل نتائجه بلوغه الدور ربع النهائي لبطولة بو الفرنسية خلال شهر فيفري الماضي.وكان الشرقي (33 عاما) أحرز خلال السنة الماضية ثلاثة ألقاب ضمن بطولات التحدي في سانت تروبي (فرنسا) وهيرسونيسوس (اليونان) وبورتو (البرتغال).