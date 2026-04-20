الرابطة الثانية - كمال تبيني يخلف محمد الجلاصي على راس الجهاز الفني لاتحاد بوسالم

Publié le Lundi 20 Avril 2026 - 07:58
      
أعلن اتحاد بوسالم الناشط ضمن المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن تعيين كمال التبيني مدربا جديدا لفريق أكابر كرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي خلفا لمحمد الجلاصي.
وياتي هذا التغيير على مستوى الاطار الفني بعد الخسارة التي مني بها اتحاد بوسالم خارج ارضه امام سكك الحديد الصفاقسي بهدف دون رد يوم السبت الماضي لحساب الجولة الثالثة والعشرين.
ويصارع اتحاد بوسالم من اجل ضمان البقاء اذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة قبل ثلاث جولات من نهاية السباق.

  • Radio Diwan
