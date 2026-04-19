مباراة ودية: تعادل النادي الافريقي مع مستقبل المرسى 3-3

تعادل النادي الافريقي مع ضيفه مستقبل المرسى بنتيجة 3-3 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الأحد ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وجاءت ثلاثية النادي الافريقي في اللقاء الذي أقيم بمركب حديقة منير القبايلي عن طريق عمار عبد الحق وحسام بن علي وأسامة السهيلي، فيما سجل أهداف مستقبل المرسى كل من أمان الله بن حميدة في مناسبتين والايفواري يوسف داوو.

يذكر أنّ النادي الافريقي يتصدر جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الترجي الرياضي الذي تنقصه مباراة في حين يحتل مستقبل المرسى المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة، وذلك قبل خمس جولات من نهاية السباق.
ويستضيف النادي الافريقي لحساب الجولة السادسة والعشرين للرابطة المحترفة الأولى شبيبة القيروان فيما يتحول مستقبل المرسى الى سوسة لملاقاة النجم الساحلي.
