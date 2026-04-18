وزير الداخلية يشرف على تدشين مقرات أمنية

تحوّل وزير الداخلية خالد النوري، يوم السبت، مرفوقًا بكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، إلى مقرّي الإدارة العامة لوحدات التدخل للأمن الوطني ببوشوشة والإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة، حيث تولّى وضع إكليل من الزهور وتلاوة فاتحة الكتاب على ضريحي الشهداء، وفاءً لأرواح شهداء المؤسسة الأمنية.وتندرج هذه الزيارة في إطار إحياء الذكرى السبعين لعيد قوات الأمن الداخلي، التي تُقام هذه السنة تحت شعار:كما أشرف الوزير، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، على تدشين عدد من المنشآت الأمنية، شملت مقر إدارة مكافحة الإرهاب، ومقر الإدارة العامة لوحدات التدخل للحرس الوطني، إلى جانب مقر منطقة الأمن الوطني بالمنزه، وذلك في إطار دعم جاهزية الوحدات الأمنية وتعزيز بنيتها التحتية.