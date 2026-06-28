مونديال 2026: تأهل الجزائر والنمسا إلى الدور السادس عشر بعد التعادل 3-3 والأرجنتين تهزم الأردن
تأهلت الجزائر والنمسا إلى الدور السادس عشر لـكأس العالم لكرة القدم بعد التعادل 3-3 اليوم الأحد في الجولة الأخيرة للمجموعة العاشرة، بينما حصدت الأرجنتين العلامة الكاملة في الصدارة بالفوز 3-1 على الأردن.
وحلت الجزائر في المركز الثالث ولها أربع نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة المركز الثاني، وخمس نقاط عن الأرجنتين. بينما تذيل الأردن الترتيب بلا نقاط.
ومنح ماركو أرناوتوفيتش التقدم لـالنمسا في الدقيقة 28، لكن رفيق بلغالي تعادل قرب الاستراحة. وأعاد مارسيل زابيتسر التقدم لـالنمسا في الدقيقة 55 قبل أن يعيد القائد رياض محرز الجزائر للمباراة بعد ساعة من اللعب.
وبدا أن الجزائر انتزعت الفوز بعدما سجل رياض محرز الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لكن ساشا كالاييتش أدرك التعادل بعد دقيقة واحدة من نزوله في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.
وفي نفس التوقيت، لم يكن هدف البديل موسى التعمري كافيا لعودة الأردن أمام بدلاء الأرجنتين بعدما سجل جيوفاني لو سيلسو ولاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يسجل ليونيل ميسي الهدف الثالث من ركلة حرة في الدقيقة 80 معززا رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ المونديال بمجموع 19 هدفا.
وتلعب الجزائر أمام سويسرا يوم الجمعة، والنمسا أمام إسبانيا يوم الخميس في الدور السادس عشر.
وحلت الجزائر في المركز الثالث ولها أربع نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة المركز الثاني، وخمس نقاط عن الأرجنتين. بينما تذيل الأردن الترتيب بلا نقاط.
ومنح ماركو أرناوتوفيتش التقدم لـالنمسا في الدقيقة 28، لكن رفيق بلغالي تعادل قرب الاستراحة. وأعاد مارسيل زابيتسر التقدم لـالنمسا في الدقيقة 55 قبل أن يعيد القائد رياض محرز الجزائر للمباراة بعد ساعة من اللعب.
وبدا أن الجزائر انتزعت الفوز بعدما سجل رياض محرز الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لكن ساشا كالاييتش أدرك التعادل بعد دقيقة واحدة من نزوله في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.
ملخص مباراة الجزائر والنمسا | دور المجموعات - كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EpZVhHrcP4— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2026
وفي نفس التوقيت، لم يكن هدف البديل موسى التعمري كافيا لعودة الأردن أمام بدلاء الأرجنتين بعدما سجل جيوفاني لو سيلسو ولاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يسجل ليونيل ميسي الهدف الثالث من ركلة حرة في الدقيقة 80 معززا رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ المونديال بمجموع 19 هدفا.
وتلعب الجزائر أمام سويسرا يوم الجمعة، والنمسا أمام إسبانيا يوم الخميس في الدور السادس عشر.
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