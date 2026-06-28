مونديال 2026: تأهل الجزائر والنمسا إلى الدور السادس عشر بعد التعادل 3-3 والأرجنتين تهزم الأردن

تأهلتإلىلـ‌بعد التعادل‌اليوم‌في الجولة الأخيرة للمجموعة العاشرة، بينما حصدتالعلامة الكاملة في ⁠الصدارة بالفوزعلىوحلتفيولهامتأخرة بفارق الأهداف عنصاحبة، وعن. بينما تذيلالترتيب ⁠بلا نقاط.ومنحالتقدم لـفي الدقيقة، لكنتعادل قرب الاستراحة. وأعادالتقدم لـفي الدقيقةقبل أن يعيد القائدللمباراة بعد ساعة من اللعب.وبدا أنانتزعت الفوز ‌بعدما سجلالهدف الثالث في الدقيقةمن الوقت بدل الضائع، ⁠لكنأدرك التعادل بعد ‌دقيقة واحدة من نزوله في الدقيقةمن الوقت بدل الضائع.وفي نفس التوقيت، لم يكن هدف البديلكافيا لعودةأمام بدلاءبعدما سجل⁠منفي الشوط الأول، قبل أن يسجلالهدف الثالث ‌منفي الدقيقةمعززا رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخبمجموعوتلعبأماميوم، و‌أمام ⁠يومفي