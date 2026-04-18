عبد الرزاق هديدر مدربا جديدا للمنتخب التونسي للأصاغر دون 17 سنة

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيين المدرب عبد الرزاق هديدر للإشراف على المقاليد الفنية للمنتخب الوطني للأصاغر دون 17 سنة استعدادا للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالمغرب من 15 ماي الى 2 جوان 2026.وأوضحت الجامعة في بلاغ لها اليوم السبت على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان الثنائي نوفل شبيل وكريم بن عمر سيكونان الى جانب المدرب الوطني الجديد في خطة مدرب مساعد.يشار الى ان المكتب الجامعي قرر في وقت سابق إقالة كامل الإطار الفني للمنتخب التونسي لهذه الفئة العمرية بقيادة المدرب ناجح التومي، بعد تقييم المشاركة في تصفيات اتحاد شمال افريقيا المؤهلة الى نهائيات كأس الأمم الافريقية التي اقيمت بمدينة بنغازي الليبية من 24 مارس الماضي الى 5 افريل الجاري.جدير بالتذكير ان قرعة نهائيات "الكان" وضعت المنتخب التونسي ضمن المجموعة الاولى الى جانب المغرب، المستضيف وحامل اللقب، ومصر وأثيوبيا.ويتأهل أفضل عشرة منتخبات خلال المسابقة القارية الى نهائيات كأس العالم المقررة بقطر خلال شهر نوفمبر القادم.