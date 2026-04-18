بطولة النخبة لكرة اليد: الترجي يعزز الصدارة والإفريقي يلاحق

Publié le Samedi 18 Avril 2026 - 16:46
      
أسفرت مباريات الجولة التاسعة من مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، التي دارت مساء السبت، عن مواصلة الترجي الرياضي تصدره للترتيب، في حين واصل النادي الإفريقي ملاحقته المباشرة.

نتائج الجولة التاسعة

* سبورتينغ المكنين – النادي الإفريقي: 21-39
* الترجي الرياضي – نادي ساقية الزيت: 34-27
* النجم الساحلي – نادي كرة اليد بجمال: 30-25


الترتيب

* الترجي الرياضي: 31 نقطة
* النادي الإفريقي: 29 نقطة
* النجم الساحلي: 21 نقطة
* نادي ساقية الزيت: 17 نقطة
* نادي كرة اليد بجمال: 13 نقطة
* سبورتينغ المكنين: 10 نقاط
السبت 18 أفريل 2026 | 1 ذو القعدة 1447
