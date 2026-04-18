الترجي الرياضي ينهزم امام صانداونز 1-0 في اياب الدور نصف النهائي

انهزم الترجي الرياضي التونسي امام صانداونز الجنوب افريقي (1-0) اليوم السبت ببريتوريا في اياب الدور نصف النهائي لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم لتنتهي بذلك مسيرة ممثل كرة القدم التونسية في النسخة الحالية للمسابقة.

وسجل برايان ليون الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 36.

وكانت مباراة الذهاب انتهت ايضا بفوز الفريق الجنوب افريقي بهدف لصفر.