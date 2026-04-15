مونديال التيكواندو للاواسط والوسطيات - تاهل آدم الحسناوي الى الدور نصف النهائي في وزن أقل من 59 كلغ

تاهل التونسي ادم الحسناوي الى الدور نصف النهائي لمنافسات وزن اقل من 59 كلغ بفوزه على الاسترالي جاك اورشار بنتيجة 2-صفر اليوم الاربعاء ضمن مونديال الأواسط والوسطيات للتايكواندو المقام حاليا بالعاصمة الاوزبكية طشقند.وسيلاقي الحسناوي في المربع الذهبي الكوري الجنوبي جي وونغ ها.وكان الحسناوي ازاح قبل ذلك الماليزي محمد عزمان بنتيجة 2-صفر والبيلاروسي ماكسيم باتسيانوسكي بنتيجة 2-صفر والسلفادوري الكسندر غواردادو بنتيجة 2-صفر.وفي المقابل، انهزمت التونسية ابرار الجبالي (وزن أقل من 44 كلغ) أمام الكرواتية بيترا اوجليسيتش بنتيجة صفر-2 لحساب الدور ربع النهائي بعدما تغلبت على كل من الاوزبكية سميرة خايتوفا بنتيجة 2-1 والفيتنامية تي تو هوين هوانغ بنتيجة 2-1 والبلجيكية مورهاي بنتيجة 2-1.ومن جهة أخرى، توقف مشوار سيرين بن سالم عند الدور السادس عشر اثر خسارتها في وزن اقل من 68 كلغ أمام الروسية أبدولغاليموفا بنتيجة 1-2. وكانت بن سالم تغلبت في الدور 32 على الاردنية اية مغاري بنتيجة 2-1.يذكر ان إيلاف بن علية كانت قد بلغت امس الثلاثاء الدور ربع النهائي في وزن أقل من 68 كلغ قبل خروجها أمام الايرانية هناء زارينكمر بنتيجة صفر-2.ولم تتمكن بقية العناصر محمد ياسين النفزي (وزن أقل من 48 كلغ) وياسمين الهواني (وزن أقل من 55 كلغ) وغفران الحطاب (وزن اقل من 59 كلغ) وسارة السالمي (وزن تحت 46 كلغ) وعبد الرحمان بوذينة (وزن ما فوق 78 كلغ) من بلوغ أدوار متقدمة.وتتواصل المشاركة التونسية غدا الخميس مع آدم الدجبي (وزن أقل من 63 كلغ) على ان تختتم يوم الجمعة بمشاركة مالك المقراني (وزن أقل من 51 كلغ) وياسمين الذوادي (وزن أقل من 52 كلغ) وإستبرق ميراوي (وزن أقل من 63 كلغ).