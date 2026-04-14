تونس تحتضن الاجتماع السنوي الـ 20 لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية يوم 22 أفريل 2026

Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 18:37
      
تحتضن هيئة السوق المالية أشغال الاجتماع السنوي الـ 20 لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الذي سينعقد عن بعد يوم الأربعاء 22 أفريل 2026، وذلك في إطار دعمها للتعاون الإقليمي وتعزيز التنسيق بين الهيئات التعديلية العربية.

وأفادت الهيئة أن تنظيم هذا الاجتماع يندرج ضمن دورها في ترسيخ التعاون بين الجهات الرقابية العربية، مؤكدة أن هذه المبادرة تعكس مكانتها الأساسية في محيطها الإقليمي من خلال مساهمتها الفاعلة في تطوير آليات الحوار والتشاور بين الهيئات النظيرة وكذلك العمل على تعزيز التقارب بين الأطر التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية العربية.

ومن المنتظر أن يشارك في هذا الاجتماع رؤساء وممثلون عن 16 هيئة عضو تعنى بتنظيم الأسواق المالية في كل من تونس والجزائر والمغرب ومصر ولبنان وقطر والأردن والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت وفلسطين وليبيا وسوريا والعراق والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مركز دبي المالي العالمي. ويؤكد هذا الحضور، وفق الهيئة، أهمية هذا الموعد السنوي باعتباره فضاء مؤسسيا لتبادل الخبرات والتجارب وبحث سبل تطوير تنظيم الأسواق المالية في كنف مبادئ الشفافية والنجاعة والحوكمة.

وفي هذا السياق، سيتم استقبال ممثلين عن الساحة المالية الجزائرية وهيئة الرقابة التابعة لها حضوريا بمقر هيئة السوق المالية. كما يمثل هذا اللقاء فرصة لتثمين التجربة التونسية في مجال تنظيم الأسواق المالية، ولا سيما الإصلاحات المعتمدة لتعزيز حوكمة الشركات وحماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية. وجددت هيئة السوق المالية، بالمناسبة، التزامها بدعم العمل العربي المشترك والمساهمة في تطوير الأسواق المالية العربية.

وجدير بالذكر أن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي تأسس سنة 2007، هو منظمة دولية ذات طابع إقليمي تضم غالبية هيئات الرقابة المالية في الدول العربية. وتهدف إلى تطوير الاستثمارات البينية وتعزيز التعاون من خلال دعم الأطر القانونية والتنظيمية للأسواق المالية العربية بما يساهم في تكريس الشفافية وحماية حقوق المستثمرين وفق أفضل المعايير الدولية.
