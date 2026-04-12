جمعية علم النفس والصحة تطلق مبادرة تضامنية للتبرع بالكتب من 13 الى 24 أفريل 2026

أطقلت جمعية علم النفس والصحة مبادرة تضامنية للتبرع بالكتب لفائدة تلاميذ المرحلة الاعدادية، وذلك من 13 الى 24 أفريل الجاري، بمركز المرافقة النفسية والتربوية بالجمعيةوتندرج هذه المبادرة في اطار التزام الجمعية بدعم التعلم وتعزيز الصحة النفسية لدى اليافعين لتعزيز حب المطالعة لديهموتهدف هذه المبادرة الى انشاء مكتبة مستقلة وتوفير فضاء قراءة مفتوح لنقل المعرفة وتوسيع آفاق هذه الفئة من خلال ارساء بيئة حيوية للاكتشاف والمشاركةويعد التبرع بالكتب والقواميس والمواد التعليمية مساهمة ملموسةً في انجاح هذا المشروع لاثراء هذه المكتبة المستقبلية التي ترمي الى تشيجع المهارات الإبداعية لدى التلاميذجمعية Health & Psychology (جمعية علم النفس والصحة) هي منظمة تونسية تأسست عام 2015، تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية ودعم الإدماج الاجتماعي للشباب عبر الفنون والثقافة، وتعمل على تطويرالبحث العلمي وتدريب المهنيين.وتقوم الجمعية بعديد المبادرات والانشطة على غرار "مخبر الفنون - مغرومين" المتمثل في دعم مشاركة الشباب التونسي في وضعيات هشاشة عبر الثقافة والرياضة