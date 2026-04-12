جمعية علم النفس والصحة تطلق مبادرة تضامنية للتبرع بالكتب من 13 الى 24 أفريل 2026

Publié le Dimanche 12 Avril 2026 - 14:39
      
أطقلت جمعية علم النفس والصحة مبادرة تضامنية للتبرع بالكتب لفائدة تلاميذ المرحلة الاعدادية، وذلك من 13 الى 24 أفريل الجاري، بمركز المرافقة النفسية والتربوية بالجمعية

وتندرج هذه المبادرة في اطار التزام الجمعية بدعم التعلم وتعزيز الصحة النفسية لدى اليافعين لتعزيز حب المطالعة لديهم


وتهدف هذه المبادرة الى انشاء مكتبة مستقلة وتوفير فضاء قراءة مفتوح لنقل المعرفة وتوسيع آفاق هذه الفئة من خلال ارساء بيئة حيوية للاكتشاف والمشاركة


ويعد التبرع بالكتب والقواميس والمواد التعليمية مساهمة ملموسةً في انجاح هذا المشروع لاثراء هذه المكتبة المستقبلية التي ترمي الى تشيجع المهارات الإبداعية لدى التلاميذ

جمعية Health & Psychology (جمعية علم النفس والصحة) هي منظمة تونسية تأسست عام 2015، تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية ودعم الإدماج الاجتماعي للشباب عبر الفنون والثقافة، وتعمل على تطوير
البحث العلمي وتدريب المهنيين.

وتقوم الجمعية بعديد المبادرات والانشطة على غرار "مخبر الفنون - مغرومين" المتمثل في دعم مشاركة الشباب التونسي في وضعيات هشاشة عبر الثقافة والرياضة
