Babnet   Latest update 15:44 Tunis

فتح باب الترشح لمبادرة "دعم ريادة الاعمال الشبابية في مجالات الرياضة والثقافة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69db68346034d9.70286782_kjnpmgqoihfle.jpg>
Publié le Dimanche 12 Avril 2026 - 15:07
      
أعلنت منظمة " GAME " الدولية، بالشراكة مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، عن فتح باب الترشح لنسخة سنة 2026 من مبادرة " SCALE " الرامية إلى دعم ريادة الأعمال الشبابية في مجالات الرياضة والثقافة والترفيه.

وتستهدف هذه المبادرة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، سواء كانوا أفراداً أو ضمن فرق عمل، مع إعطاء الأولوية في عملية الانتقاء للشباب الباحثين عن شغل وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي.


ويتضمن البرنامج جملة من المسارات أهمها التكوين الرقمي من خلال توفير نفاذ لمنصة " LinkedIn Learning " لمدة سنة كاملة لتطوير المهارات الريادية وبرنامج احتضان المشاريع بمنح فرصة للانضمام إلى حاضنة أفكار متخصصة مع رصد منح تمويلية لأفضل خمسة مشاريع متميزة فضلا عن مسار استكشاف ريادة الأعمال الذي يتيح للمشاركين حضور دورات تدريبية وفعاليات تهدف إلى تعزيز التشبيك وتطوير مهارات الاستثمار والتوظيف.


وأفاد المشرفون على المبادرة أن العدد المتاح للمشاركين حدد بـ 300 فرصة فقط، داعين الراغبين في الانخراط في هذا البرنامج إلى التسجيل حصرياً عبر الرابط الإلكتروني المخصص، مع إمكانية الاطلاع على تفاصيل " دليل المبادرة " المتاح على شبكة الإنترنيت.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تمكين الشباب التونسي من تطوير مهاراتهم في قطاعات حيوية كالرياضة والترفيه، بما يساهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتحسين آفاق التشغيل في الاقتصاد الإبداعي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327290

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 12 أفريل 2026 | 24 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:23
18:53
15:59
12:27
05:50
04:19
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet23°
22° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
24°-13
20°-12
19°-13
22°-14
  • Avoirs en devises 24344,1
  • (10/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40519 DT
  • (10/04)
  • 1 $ = 2,90421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>