فتح باب الترشح لمبادرة "دعم ريادة الاعمال الشبابية في مجالات الرياضة والثقافة"

أعلنت منظمة " GAME " الدولية، بالشراكة مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، عن فتح باب الترشح لنسخة سنة 2026 من مبادرة " SCALE " الرامية إلى دعم ريادة الأعمال الشبابية في مجالات الرياضة والثقافة والترفيه.وتستهدف هذه المبادرة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، سواء كانوا أفراداً أو ضمن فرق عمل، مع إعطاء الأولوية في عملية الانتقاء للشباب الباحثين عن شغل وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي.ويتضمن البرنامج جملة من المسارات أهمها التكوين الرقمي من خلال توفير نفاذ لمنصة " LinkedIn Learning " لمدة سنة كاملة لتطوير المهارات الريادية وبرنامج احتضان المشاريع بمنح فرصة للانضمام إلى حاضنة أفكار متخصصة مع رصد منح تمويلية لأفضل خمسة مشاريع متميزة فضلا عن مسار استكشاف ريادة الأعمال الذي يتيح للمشاركين حضور دورات تدريبية وفعاليات تهدف إلى تعزيز التشبيك وتطوير مهارات الاستثمار والتوظيف.وأفاد المشرفون على المبادرة أن العدد المتاح للمشاركين حدد بـ 300 فرصة فقط، داعين الراغبين في الانخراط في هذا البرنامج إلى التسجيل حصرياً عبر الرابط الإلكتروني المخصص، مع إمكانية الاطلاع على تفاصيل " دليل المبادرة " المتاح على شبكة الإنترنيت.وتندرج هذه الخطوة في إطار تمكين الشباب التونسي من تطوير مهاراتهم في قطاعات حيوية كالرياضة والترفيه، بما يساهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتحسين آفاق التشغيل في الاقتصاد الإبداعي.