وزارة التربية تنشر روزنامة المراقبة المستمرة للثلاثي الثالث 2025-2026

نشرت وزارة التربية روزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلال الثلاثي الثالث من السنة الدراسية 2025-2026، متضمّنة مواعيد الاختبارات وفترات إنجاز الفروض التأليفية، إلى جانب آجال تسليم الأعداد وعقد مجالس الأقسام.**

وحددت الوزارة يوم 9 ماي 2026 كآخر أجل لإنجاز وإصلاح فروض المراقبة بالنسبة إلى تلاميذ السنوات السابعة والثامنة والتاسعة أساسي، والأولى والثانية والثالثة ثانوي، فيما حُدد يوم 2 ماي 2026 كآخر أجل بالنسبة إلى السنة الرابعة ثانوي.


فترة الفروض التأليفية

وتنطلق فترة إنجاز الفروض التأليفية خلال شهر ماي، حيث تمتد من 13 إلى 16 ماي بالنسبة إلى السنوات 7 و8 و9 أساسي و1 و2 و3 ثانوي، على أن تتعطل الدروس من 18 إلى 21 ماي، قبل استئناف السير العادي للدروس يومي 22 و23 ماي.


أما بالنسبة إلى السنة الرابعة ثانوي، فتُجرى الفروض التأليفية أيام 6 و7 و8 و11 و12 و13 ماي 2026.

آجال الإصلاح وتسليم الأعداد

وفي ما يتعلق بعمليات الإصلاح وإرجاع الأعداد، فقد حُددت آجالها بين 29 ماي و24 جوان 2026، حسب المستويات، على أن يكون آخر أجل لتسليم الأعداد إلى الإدارة يوم 24 جوان 2026 بالنسبة إلى السنوات 7 و8 أساسي و1 و2 و3 ثانوي، و30 ماي 2026 بالنسبة إلى السنة التاسعة أساسي، و16 ماي 2026 بالنسبة إلى السنة الرابعة ثانوي.

مجالس الأقسام

وتُختتم أعمال الثلاثي الثالث بعقد مجالس الأقسام في فترة تمتد من 21 ماي إلى 27 جوان 2026، وفق رزنامة مضبوطة حسب كل مستوى دراسي.

تعديل في مادة الرياضيات

ويُذكر أن وزارة التربية كانت قد أقرت تعديلًا في نظام المراقبة المستمرة بمادة الرياضيات خلال الثلاثي الثالث من السنة الدراسية الحالية، يتمثل في الاقتصار على فرض مراقبة واحد، وذلك في إطار التخفيف من الضغط على التلاميذ وتحسين نجاعة التقييم.
