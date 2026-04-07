تونس تحتفي مع المجموعة الدولية باليوم العالمي للصحة تحت شعار " معاً من أجل الصحة/ ادعموا العلم"

تحتفي تونس مع سائر المجموعة الدولية باليوم العالمي للصحة الموافق لـ7 أفريل من كل سنة تحت شعار "معاً من أجل الصحة/ ادعموا العلم" وهذا الاحتفال يعطي إشارة الانطلاق لحملة تدوم سنة كاملة للعمل على دعم العمل المشترك من أجل الصحة اعتمادا على المعطيات العلمية.

وطالب عدد من مكونات المجتمع المدني ممثلين عن الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل وجمعية صوت الطفل بهذه المناسبة بإعداد خارطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

واعتبرت أن الاحتفاء بهذه المناسبة يتزامن مع ظرف صعب تعيشه بعض الشرائح المجتمعية بسبب صعوبة الولوج الى الخدمات الصحية الى جانب صعوبات تعيشها المنظومة الصحية بسبب نقص الموارد البشرية والمستلزمات والمعدات الطبية وارتفاع مستوى الانفاق الصحي المباشر من قبل الاسر حيث يتجاوز 40 بالمائة من إجمالي الانفاق الصحي.

وأضاف البيان أن ما يقارب خُمس السكان لا يتمتعون بتغطية صحية 2.270.000 نسمة حسب آخر تعداد سكاني سنة 2024، ويتوفر 15315 طبيبا في القطاعين العام والخاص بتونس حسب آخر تحديث للمعطيات الاحصائية للمعهد الوطني للاحصاء.

من جهتها حثّت منظمة الصحة العالمية، في بيانها بالمناسبة الى حسن اختيار البيانات وتوثيقها بالحقائق العلمية المثبتة ودعم نهج الصحة القائم على العلم من أجل الإنسان والحيوان والكوكب داعية الى مزيد دعم العلم عبر تبادل المعلومات وطرح الأسئلة التي تخدم الحقائق العلمية والالتزام بالسياسات المسندة بالبيانات ومفهوم الصحة الواحدة.
وطالبت الحكومات والمؤسسات بتعزيز الاستثمار في العلم ودعم دور المنظمة في وضع القواعد والمعايير وإدماج البيانات في عملية صنع القرارات المتعلقة بالصحة والمناخ والغذاء والبيئة.
ولفتت الى أن الحملة التي تم اطلاقها تستند الى حدثين عالميين رئيسيين هما مؤتمر القمة الدولي بشأن الصحة الواحدة (من 5 إلى 7 أفريل 2026) الذي تستضيفه المنظمة وحكومة فرنسا في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع والمنتدى العالمي الافتتاحي للمراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية (من 7 إلى 9 أفريل 2026).
