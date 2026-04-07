Babnet   Latest update 17:43 Tunis

بنزرت: استئناف نشاط مركز طب النساء والتوليد وطب الاطفال والرضع التابع لمستشفى الحبيب بوقطفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d1461eb83c04.59819124_omjpenqkigfhl.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 07 Avril 2026 - 17:38 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أفادت المديرة الجهوية للصحة ببنزرت، الدكتورة سلمى مشيرقي، بأن "مركز طب النساء والتوليد وطب الاطفال والرضع التابع للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، استأنف نشاطه، اليوم الثلاثاء، في ظروف طيبة جدّا ووسط استبتشار بعودة نشاط هذا الصرح الطبي الهام الذي يعتبر أحد أعمدة المنصة الصحية الجهوية والوطنية في مجال طب الأطفال والنساء والرضع"، وفق تعبيرها.

وأضافت مشيرقي أن عودة النشاط الطبي والعلاجي للمركز  سيتم على مراحل من خلال فتح "العيادات الخارجية لطب الأطفال وطب النساء والتوليد  بداية من اليوم تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة (7 أفريل من كل سنة)، على أن يتم فتح اقسام ووحدات طب الاطفال والولدان وايضا طب النساء والتوليد في اقرب الآجال".

 وعبّرت، بالمناسبة، عن تقديرها لكامل الأسرة الصحية بالجهة للدعم  الذي حظي به مشروع تجديد المركزمن قبل وزيري الصحة والتجهيز ووالي بنزرت وكافة الهياكل ذات العلاقة مركزيا وجهويا ومحليا، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327024

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الثلاثاء 07 أفريل 2026 | 19 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:18
18:49
15:58
12:28
05:57
04:27
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet26°
24° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-10
27°-11
26°-13
28°-13
28°-15
  • Avoirs en devises 24318,9
  • (06/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39228 DT
  • (06/04)
  • 1 $ = 2,92940 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/04)     2131,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/04)   28180 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>