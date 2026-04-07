بنزرت: استئناف نشاط مركز طب النساء والتوليد وطب الاطفال والرضع التابع لمستشفى الحبيب بوقطفة

أفادت المديرة الجهوية للصحة ببنزرت، الدكتورة سلمى مشيرقي، بأن "مركز طب النساء والتوليد وطب الاطفال والرضع التابع للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، استأنف نشاطه، اليوم الثلاثاء، في ظروف طيبة جدّا ووسط استبتشار بعودة نشاط هذا الصرح الطبي الهام الذي يعتبر أحد أعمدة المنصة الصحية الجهوية والوطنية في مجال طب الأطفال والنساء والرضع"، وفق تعبيرها.وأضافت مشيرقي أن عودة النشاط الطبي والعلاجي للمركز سيتم على مراحل من خلال فتح "العيادات الخارجية لطب الأطفال وطب النساء والتوليد بداية من اليوم تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة (7 أفريل من كل سنة)، على أن يتم فتح اقسام ووحدات طب الاطفال والولدان وايضا طب النساء والتوليد في اقرب الآجال".وعبّرت، بالمناسبة، عن تقديرها لكامل الأسرة الصحية بالجهة للدعم الذي حظي به مشروع تجديد المركزمن قبل وزيري الصحة والتجهيز ووالي بنزرت وكافة الهياكل ذات العلاقة مركزيا وجهويا ومحليا، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".