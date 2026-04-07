مرصد حماية حقوق الطفل: فتح طلب عروض لاختيار مكتب دراسات لإنجاز دراسة حول "الأطفال المولودين خارج إطار الزواج"

أعلن مرصد حماية حقوق الطفل عن فتح طلب عروض وفق الاجراءات المبسّطة لاختيار مكتب دراسات، لإنجـاز دراسة حول "الأطفال المولودين خارج إطار الزواج"في تونس.ودعا المرصد مكاتب الدراسات التي لها خبرة في المجال، الى المبادرة بتحميل كراسات الشروط مجانا عبر الموقع الإلكتروني www.tuneps.tn معلنا أنه تم تحديد يوم 28 أفريل 2026 آخر أجل لقبول العروض.ويتمّ إرسال العروض وجوبا عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط "tuneps" وفقا لكراس الشروط الإدارية الخاصة.ويبقى كل عارض ملزما بعرضه لمدة 120 يوما إبتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض، وفق ذات المصدر.يشار إلى أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أكدت أنه استنادا إلى قاعدة بيانات شبكة مندوبي حماية الطفولة فقد تطور عدد الاشعارات بحالات الولادة خارج إطار الزواج إلى 868 حالة سنة 2022 مقابل 802 حالة سنة 2021 أي بنسبة ارتفاع تساوي 8.2 بالمائة.وتوفّر تونس من خلال برنامج الإحاطة بالطفولة الفاقدة للسند العائلي سلسلة خدمات رعائية وصحية للتعهد بالأطفال فاقدي السند العائلي والمولودين خارج إطار الزواج بالاضافة الى العمل على تسوية وضعياتهم الاجتماعية والقانونية، وذلك ضمن عديد الاليات والهياكل ومن بينها بالخصوص المعهد الوطني لرعاية الطفولة وجمعيات الطفولة الفاقدة للسند العائلي التي تشرف على وحدات عيش لإحتضان الأطفال فاقدي السند العائلي والمولودين خارج إطار الزواج بدعم من الدولة من خلال المتابعة الفنية والمساعدات المادية.