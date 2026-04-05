مسابقة وطنية للروبوتيك يوم 9 أفريل 2026 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب المنزه السادس

تعتزم المنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصائف والجولات، تنظيم مسابقة وطنية للروبوتيك، يوم الخميس 9 أفريل الجاري ، بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادسوتهدف هذه المسابقة التي يشارك فيها مجموعة من الاطفال والطلبة والمولعين بالروبوتيك الى تنمية المهارات لدى المشاركين واستقطاب الاطفال وحمايتهم من مخاطر التكنولوجياوتعد هذه التظاهرة فرصة فريدة تجمع بين الابداع والاداء في عالم الروبوتات لاختبار مهارات الهواة والخبراء وتوسيع آفاق الابتكار التكنولوجيوتتضمن هذه التظاهرة ثلاثة مسابقات للروبوتيك تتمثل في سباق حواجز وعراقيل للاطفال دون 18 سنة وسباق حواجز وعراقيل للشباب أكثر من 18 سنة اضافة الى صراع السومو للروبوتاتيذكر، أن المنظمة التونسية الوطنية للطفولة التونسية المصائف والجولات هي منظمة تربوية تونسية عريقة تُعنى بالطفولة والشباب، وتهدف إلى الإحاطة بالأطفال والشباب خارج الأوقات المدرسية من خلال أنشطة ترفيهية وتعليمية.تشهد تونس نشاطاً ملحوظاً في مسابقات الروبوتيك، حيث تحقق الفرق التونسية مراكز متقدمة في بطولات محلية وعربية وعالمية. تتنوع المسابقات لتشمل مصارعة الروبوتات وعرض المشاريع المبتكرة والذكاء الاصطناعي وتستهدف مختلف الفئات العمرية من التلاميذ والشباب.