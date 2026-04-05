Babnet   Latest update 23:13 Tunis

مسابقة وطنية للروبوتيك يوم 9 أفريل 2026 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب المنزه السادس

<img src=http://www.babnet.net/images/7/centre_culturel_sportif.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Avril 2026 - 17:28 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تعتزم المنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصائف والجولات، تنظيم مسابقة وطنية للروبوتيك، يوم الخميس 9 أفريل الجاري ، بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس

وتهدف هذه المسابقة التي يشارك فيها مجموعة من الاطفال والطلبة والمولعين بالروبوتيك الى تنمية المهارات لدى المشاركين واستقطاب الاطفال وحمايتهم من مخاطر التكنولوجيا


وتعد هذه التظاهرة فرصة فريدة تجمع بين الابداع والاداء في عالم الروبوتات لاختبار مهارات الهواة والخبراء وتوسيع آفاق الابتكار التكنولوجي


وتتضمن هذه التظاهرة ثلاثة مسابقات للروبوتيك تتمثل في سباق حواجز وعراقيل للاطفال دون 18 سنة وسباق حواجز وعراقيل للشباب أكثر من 18 سنة اضافة الى صراع السومو للروبوتات


يذكر، أن المنظمة التونسية الوطنية للطفولة التونسية المصائف والجولات هي منظمة تربوية تونسية عريقة تُعنى بالطفولة والشباب، وتهدف إلى الإحاطة بالأطفال والشباب خارج الأوقات المدرسية من خلال أنشطة ترفيهية وتعليمية.

تشهد تونس نشاطاً ملحوظاً في مسابقات الروبوتيك، حيث تحقق الفرق التونسية مراكز متقدمة في بطولات محلية وعربية وعالمية. تتنوع المسابقات لتشمل مصارعة الروبوتات وعرض المشاريع المبتكرة والذكاء الاصطناعي وتستهدف مختلف الفئات العمرية من التلاميذ والشباب.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326892

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
10° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-10
26°-12
27°-13
26°-14
25°-14
  • Avoirs en devises 24506,4
  • (03/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38858 DT
  • (03/04)
  • 1 $ = 2,93286 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/04)     2153,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/04)   28258 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>