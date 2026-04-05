بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698dd859b255d8.07359159_iofehnpmqgkjl.jpg>

يستهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 144 عالميا غدا الاثنين مشاركته في بطولة مونزا للتحدي بايطاليا بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا المصنف 207 لحساب الدور السادس عشر من الجدول الرئيسي.

وتعتبر بطولة مونزا من بين بطولات ال125 نقطة، وهي تقام على ملاعب ذات ارضية ترابية.

