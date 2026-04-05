انطلاق بلدية سوسة في تركيز نظام كاميرا محمول ضمن المعدات البلدية لتطوير أساليب العمل الميداني والارتقاء بمنظومة النظافة والتفقد

انطلقت بلدية سوسة يوم غرة أفريل الجاري، في تركيز نظام كاميرا محمول ضمن المعدات البلدية يهدف الى تطوير أساليب العمل الميداني والارتقاء بمنظومة النظافة والتفقدوتندرج هذه المبادرة وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للبلدية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في اطار تبني حلول تكنولوجية حديثة من شأنها تحسين جودة الخدمات من خلال المتابعة الحينية والدقيقة لعملياتالنظافة والتفقد والرفع من نجاعة المراقبة والتصدي للممارسات المخلة وتدعيم الشفافية وترسيخ الثقة بين المواطن والادارةوتعد هذه التجربة الاولى خطوة رائدة نحو رقمنة العمل البلدي وتكريس الحوكمة الرشيدة بما يساهم في تحسين الاطار البيئي وجودة الحياة بالمدينةوتعمل بلدية سوسة في اطار المحافظة على جمالية المدينة والتصدي لكل المظاهر المخلة على رفع المصبات العشوائية وازالة فواضل البناء والحد من ظاهرة الالقاء العشوائي للفضلات وازالة العلامات الاشهارية غير المرخص فيها مع دعوة كافة المواطنين الى الالتزام بقواعد النظافة واحترام الفضاء العامتجدر الاشارة الى أن بلدية سوسة تواصل تنفيذ برنامج تركيز كاميرات المراقبة بالشوارع والمفترقات ومداخل المدينة، إلى جانب إحداث شبكة ألياف بصرية خاصة بها بالتنسيق مع المصالح الأمنية، وذلك بهدف تعزيز الأمن والسلامة العامة ودعم سرعة تدخل الوحدات الأمنية وتحسين التصرف في حركة المرور.ويأتي هذا المشروع في إطار دعم البنية التحتية الرقمية ودفع مسار التحول الرقمي بالجهة، علما وأن البلدية كانت قد ركزت سابقا 620 كاميرا مراقبة في عدة نقاط من المدينة، مع تواصل دراسة توسيع المنظومة لتشمل مداخل سوسة.