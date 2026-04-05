بن عروس : حوالي 700 متسابق يشاركون في النسخة الثانية من التظاهرة الرياضية " نصف ماراطون " الخليدية

نظمت اليوم الأحد جمعية "شباب مبادرون" بالخليدية من ولاية بن عروس بالشراكة مع عدد من المؤسسات الناشطة بالجهة وبالتعاون مع كل من الجامعة التونسية لألعاب القوى والجامعة التونسية للرياضة للجميع بمنطقة الخليدية، النسخة الثانية من التظاهرة الرياضية في العدو الريفي (نصف ماراطون)، وذلك بمشاركة أكثر من 700 متسابق.وأفاد المكلف بالتظاهرات الرياضية بالجمعية والمشرف على التظاهرة امين المرابطي في تصريح لـ"وات" أن هذه التظاهرة الرياضية تجمع في أهدافها الكبرى بين الجانبين الرياضي والاجتماعي حيث تسعى في بعدها الرياضي الى تشجيع الأطفال والشباب والكهول والناشطين في الجمعيات على ممارسة رياضة العدو الريفي في محيط جغرافي يتسم بمناظر طبيعية خلابة، وفي بعدها الاجتماعي للنهوض بأحد المرافق في مدينة الخليدية حيث تقرر هذه السنة تخصيص كل عائدات هذه التظاهرة لإعادة احياء وتهيئة مدرسة بئر الجديد بالخليدية.وتبقى تظاهرة نصف الماراطون، وفق ذات المصدر، موعدا سنويا يلتقي فيه محبو هذه الرياضة للاستمتاع بجمال الطبيعة في ربوع منطقة الخليدية واكتشاف تضاريسها الخلابة، وهي كذلك فرصة متجددة لتحريك الدورة الاقتصادية بالجهة والتعريف بمنطقة الخليدية وتراثها الايكولوجي ومعالمها التاريخية، ولاستقطاب أكثر ما يمكن من الزائرين ومن الجمعيات الرياضية المختصة في العدو الريفي.وانطلقت المسابقات من امام دار الثقافة بيرم التونسي التي شهدت جملة من الأنشطة الفرجوية والمظاهر الاحتفالية المصاحبة للتظاهرة وسط حضور لافت للعدائين ولمحبي هذه الرياضة، وبمشاركة مكثفة من قبل عدد من الجمعيات المختصة في مثل هذا النشاط من إقليم تونس الكبرى ومن ولايات الساحل وبنزرت ومن الجمعية الرياضية للحرس الوطني إضافة الى متسابقين بصفة فردية .وتوزعت التظاهرة التي امتدت على مسار طبيعي تحيط به المساحات الخضراء على سباق 21 كلم شارك فيه ممارسو هذه الرياضة والعداؤون الناشطون في مختلف الجمعيات الرياضية المشاركة، وثان امتد على مسافة 6 كلم وموجه لجميع الفئات العمرية من الهواة.