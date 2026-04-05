105 عملية جراحية في طب العيون خلال يومين ببن قردان

نجحت الفرق الطبية خلال يومي 3 و4 أفريل 2026، في إجراء 105 عملية جراحية في طب العيون ببن قردان، في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتقليص قائمات الانتظار.وأفاد بلاغ لوزارة الصحة مساء اليوم السبت، أن هذه المبادرة مكنت عشرات المرضى من استرجاع البصر وتحسين جودة حياتهم، بفضل عمل جماعي منظم وتنسيق فعّال.