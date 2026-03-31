50吨突尼斯橄榄油首次运抵中国湖北省港口

一批重达50吨的突尼斯橄榄油出口产品首次运抵中国湖北省港口，这体现了突尼斯为在中国市场推广该产品所做的努力，据突尼斯驻北京大使馆周二发布的消息称。突尼斯驻北京大使馆借突尼斯橄榄油运抵之机，与中国武汉阳逻港务公司合作，在湖北港口码头现场举办了一场经济推广活动。此次活动吸引了湖北省多位重要官员和经济界人士的出席，例如省外事办公室、工商会以及在该省从事食品进口和分销领域的大型企业代表。湖北省地处中国中部地区核心地带，是一个重要的商业枢纽，能够辐射周边省份，覆盖约三分之一的中国消费者。使馆公使衔参赞雷姆·阿雅迪在使馆经济商务参赞阿卜杜勒哈利克·泽卡尔的陪同下发表了讲话，她在讲话中介绍了橄榄油在突尼斯文化和历史遗产中的重要地位。她的介绍还涵盖了突尼斯橄榄油的营养、保健和美容优势，以及其独特的口感和卓越的品质，这些使其多次获得国际大奖。她还强调了突尼斯在这一重要产品上对中国市场的出口能力和强大竞争力。此次活动还为到场嘉宾组织了橄榄油品鉴环节，嘉宾们对其口感赞不绝口，并表示愿意与进口突尼斯橄榄油的中国企业签订采购合同，以加强该产品在该地区的市场地位。他们相信，在中国消费者日益青睐高品质进口食品的背景下，突尼斯橄榄油会受到他们的欢迎。突尼斯驻北京大使馆曾于2026年2月，为加强经济外交工作并提升突尼斯产品（尤其是橄榄油）在中国市场的知名度，参加了在湖北省举办的一场以"乐购湖北"为主题的春节商业文化活动。活动中，突尼斯橄榄油作为主要推广产品之一被推介给消费者。旅居中国的突尼斯公民、某家大型中国突尼斯橄榄油进口企业的代表纳林吉·海雷丁介绍了该产品的营养特性和健康益处，并组织了品鉴环节。推介活动重点展示了突尼斯橄榄油的独特口感、其获得的众多国际奖项，以及其有机产品的特色，这与越来越多中国消费者注重摄入具有高营养和保健价值的健康食用油的趋势相契合。据悉，由突尼斯出口促进中心主任穆拉德·本·侯赛因率领的贸易和出口发展部代表团曾于2025年10月到访中国湖北省武汉市，旨在落实经济外交举措，开展一系列旨在向中国市场推广突尼斯橄榄油的商业经济活动。