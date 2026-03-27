إيران.. إصابة أكثر من 22 ألف شخص منذ بداية الحرب

وجاء في بيان الوكالة: "يتجاوز العدد الإجمالي للمصابين 22 ألف شخص. عدد الذين تلقوا العلاج 22,631، وعدد الذين ما زالوا في المستشفيات حالياً 924 شخصا. إجمالي عدد المصابين دون سن 18 عاماً 1583. عدد النساء المتوفيات 237، وعدد النساء المصابات 3913. عدد الأطفال دون سن الخامسة 13".أشارت الوكالة إلى أن البيانات محدثة حتى 25 مارس، ولم تنشر العدد الإجمالي للقتلى. وكان آخر بيانات عامة عن الضحايا قد أعلنها الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في 12 مارس، حيث بلغ عددهم أكثر من 1300 شخص. ومنذ ذلك الحين، قامت السلطات الإيرانية بتحديث البيانات العامة عن المصابين فقط.يأتي هذا الإعلان في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم الثامن والعشرين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.