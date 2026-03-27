Babnet   Latest update 15:13 Tunis

رئيس مجلس الجهات والأٌقاليم يؤكّد ضرورة معالجة وضعية الصناديق الاجتماعية وضمان التغطية الصحيّة الشاملة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b52be5591722.81312444_hqokjnlegimpf.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 27 Mars 2026 - 15:13 قراءة: 1 د, 17 ث
      
أكّد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، اليوم الجمعة، ضرورة معالجة وضعية الصناديق الاجتماعية وضمان التغطية الصحية الشاملة للتونسيين.

وبيّن الدربالي خلال جلسة عامة عقدها المجلس للحوار مع وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بمقرّه بباردو (المبنى الفرعي لقصر باردو)، أن معالجة وضعية الصناديق الاجتماعية تمرّ عبر إصلاحات هيكلية ومالية تضمن استدامتها، وتكفل الحق في التغطية الصحية والحماية الاجتماعية باعتبارهما من الحقوق الأساسية للمواطن وتمثّل تكريسا للعدالة الاجتماعية وتعزيزا لكرامة المواطن، باعتبارها الأساس الحقيقي لبناء دولة عادلة ومتوازنة.



وأبرز المتحدّث في كلمته الافتتاحية ضرورة "الوقوف عند ما تكبده الشعب لعقود من أزمات اجتماعية عميقة، أفرزتها سياسات غير منصفة اختلت فيها الأولويات، فأثقلت كاهل المواطنين ووسعت الفوارق وأدت إلى تفاقم التهميش والفقر"، وأهمية إعادة الاعتبار للفئات التي عانت من الاقصاء والهشاشة على امتداد العقود السابقة.


وقال رئيس المجلس: " المسؤولية اليوم تتمثل في ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية، بما تقتضيه من عدالة وإنصاف وضمان للحقوق وإعادة الاعتبار للفئات التي عانت الإقصاء والهشاشة".

ودعا بالمناسبة إلى العناية بالعاملات الفلاحيات عبر ضمان الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل بما يصون الكرامة الإنسانية ويكرّس المساواة في الفرص والحقوق وإلى تمكين الشباب من الاندماج الفعلي في منظومة الحماية الاجتماعية، بما يوفر لهم الأمن الاقتصادي والاجتماعي ويفتح أمامهم آفاق العمل اللائق والمشاركة في التنمية، فضلا عن دعم إدماج ذوي الاعاقة من خلال سياسات شاملة تقوم على التأهيل والتكوين وفتح مجالات التشغيل بما يضمن استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وأشاد في ذات السياق بالتزام الحكومة تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد المتمثلة في تحقيق الادماج الفعلي لجميع الفئات من المواطنين وتحسين سبل العيش الكريم على قدم المساواة بينهم بالاضافة إلى إرساء تنمية متكافئة تحفظ الحقوق.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326291

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الجمعة 27 مارس 2026 | 8 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:06
18:39
15:55
12:32
06:13
04:45
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet14°
13° Babnet
الــرياح:
9.77 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-8
16°-7
15°-8
17°-6
16°-11
  • Avoirs en devises 25103,1
  • (26/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39033 DT
  • (26/03)
  • 1 $ = 2,91989 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>