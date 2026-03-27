وزير البيئة يكشف عن ستة محاور لتحسين الوضع البيئي في تونس

أفاد وزير البيئة، حبيب عبيد، اليوم الجمعة، بأن الوزارة تعمل على ستة محاور أساسية لتحسين الوضع البيئي، تشمل دعم وتأهيل منشآت التطهير وتحسين نوعية المياه المستعملة وتثمينها وتطوير منظومة التصرف في النفايات واستصلاح الشريط الساحلي وحمايته من الانجراف، إضافة إلى الحد من التلوث والمحافظة على التنوع البيولوجي والتأقلم مع التحديات المناخية.وأوضح الوزير، في رده على سؤال شفاهي للنائب ريم الصغير حول الوضع البيئي في منطقة الميدة ومنزل بوزلفة من ولاية نابل تقدمت به خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، أن تدخل الوزارة في مناطق منزل بوزلفة والميدة يشمل التطهير والنظافة والتصرف في النفايات وحماية الشريط الساحلي وأيضا الحد من التلوث ومراقبة المصانع.وأشار الوزير إلى أن مدينة منزل بوزلفة تم "تبنيها" من قبل الديوان الوطني للتطهير منذ 1994، حيث تشمل الشبكة العمومية 39 كلم من القنوات و 3600 صندوق ربط و4 محطات ضخ. كما تبلغ نسبة التطهير في المعتمدية 90 بالمائة، وهي أعلى من المعدل الوطني البالغ 76 بالمائة.وأضاف أن هناك برنامج مشاريع التطهير ضمن ميزانية 2026، يشمل ربط أحياء دغباجي والصندي وحي جعفوري وتقسيم درغوج بمحطة تطهير منزل بوزلفة، ودراسة مناطق داموس الحاشة وبني غانم وربطها بمحطة التطهير، إضافة إلى برنامج لإنشاء محطة تطهير في منطقة الرحمة وربط كافة المنازل بها بكلفة 15 الف دينار.وأكد الوزير أن المخطط التنموي 2026-2030 يشمل مشاريع جديدة مثل محطة تصفية الصرف الصحي بمنطقة المجاريس وتوسيع شبكة التطهير، مع اتخاذ إجراءات قانونية لمكافحة التلوث مثل مراقبة المعاصر وصب مادة المرجين.