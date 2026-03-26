الرابطة المحترفة الثانية: الياس بن محمد مدربا جديدا للهلال الرياضي بالرديف

أكد المنذر بن عبد الله الكاتب العام للهلال الرياضي بالرديف، المنتمي للمجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، انه تم الاتفاق رسميا مع المدرب الياس بن محمد للاشراف على أكابر كرة القدم الى غاية موفى الموسم الرياضي الجاري، خلفا لصابر المرزوقي الذي اعلن في وقت سابق انسحابه من تدريب فريق الجنوب الغربي.وأضاف بن عبد الله، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس، انه تقرر الابقاء على نفس الاطار الفني المساعد لمرافقة الياس بن محمد، الذي سيخوض ثاني تجربة له كمدرب اول لأكابر هلال الرديف بعد موسم 2022-2023.وسيكون بن محمد مرفوقا بالمدرب المساعد رشيد بن سليمان والمعدين البدنيين علي بالاسود وخليل القاسمي ومدرب الحراس فؤاد فجراوي.ويعدّ بن الياس بن محمد رابع مدرب يشرف على حظوظ زملاء مروان حمدون خلال الموسم الرياضي الجاري بعد كل من عثمان الشهايبي الذي اشرف على الفريق في مناسبتين وعزالدين خميلة وصابر المرزوقي.ويتحول الهلال، الذي يحتل المركز 11 في البطولة برصيد 23 نقطة، الى ملعب المكناسي ليلاقي اولمبيك سيدي بوزيد يوم السبت 28 مارس الجاري انطلاقا من الساعة 14 و30دق لحساب الجولة 20.