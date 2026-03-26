ردم آبار عشوائية وإزالة بناءات فوضوية بمناطق من معتمدية بنزرت الجنوبية

اسفرت الحملة الجهوية للمصالح الرقابية المشتركة بولاية بنزرت ،التي نفذته يوم الاربعاء، ،إلى ردم عدد من الآبار العشوائية بكل من منطقتي "دار الجنة"و"دار الرمل" ،بمعتمدية بنزرت الجنوبية التي تعمد اشخاص حفرها دون سند او إجراء قانوني ،علاوة على هدم وإزالة عدد من البناءات الفوضوية المقامة بذات المكانينوتندرج هذه الحملة الجهويةنالتي نفذتها المصالح الرقابية، في إطار الحملات الجهوية والمحلية المتواصلة التي تم إقرارها من قبل والي الجهة و رئيس المجلس الجهوي للامن واللجنة الجهوية لمكافحة البناءات الفوضوية بشان التصدي خاصة لظاهرة الحفر العشوائي للآبار وإستنزاف الملك العمومي للمياهوتم في ختام الحملة التحرير على الفاعلين وإتخاذ الاجراءات القانونية الردعية في شانهميذكر ان المصالح الرقابية المشتركة جددت الدعوة لمعاضدة المجهود المنجز في إطار إيقاف نزيف الاعتداء على الملكين العمومي والخاص ،وذلك عبر مزيد رفع نسق التحسيس والتوعية