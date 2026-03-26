ردم آبار عشوائية وإزالة بناءات فوضوية بمناطق من معتمدية بنزرت الجنوبية

Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 07:28
      
اسفرت الحملة الجهوية للمصالح الرقابية المشتركة بولاية بنزرت ،التي نفذته يوم الاربعاء، ،إلى ردم عدد من الآبار العشوائية بكل من منطقتي "دار الجنة"و"دار الرمل" ،بمعتمدية بنزرت الجنوبية  التي تعمد  اشخاص حفرها دون سند او إجراء قانوني ،علاوة على هدم وإزالة عدد من البناءات الفوضوية المقامة بذات المكانين  
وتندرج هذه الحملة الجهويةنالتي نفذتها  المصالح الرقابية، في إطار الحملات الجهوية والمحلية المتواصلة التي تم إقرارها من قبل والي الجهة و رئيس المجلس الجهوي للامن واللجنة الجهوية لمكافحة البناءات الفوضوية بشان التصدي خاصة لظاهرة الحفر العشوائي للآبار وإستنزاف الملك العمومي للمياه 
وتم في ختام الحملة التحرير على الفاعلين وإتخاذ الاجراءات القانونية الردعية في شانهم 

  يذكر ان  المصالح الرقابية المشتركة جددت الدعوة  لمعاضدة المجهود المنجز في إطار إيقاف نزيف الاعتداء على الملكين العمومي والخاص ،وذلك عبر مزيد رفع نسق  التحسيس والتوعية  
