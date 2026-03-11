Babnet   Latest update 12:48 Tunis

وزارة التجارة تدعو إلى عدم توريد وسحب لعب أطفال تحتوي على مادة “الحرير الصخري”

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69abede71a3427.72839453_elhongkiqpmfj.jpg>
Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 12:36
      
دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات موردي لعب الأطفال إلى الامتناع عن توريد اللعب المصنوعة من الرمل والتي قد تحتوي على مادة “الحرير الصخري” المصنفة كمادة مسرطنة.

وأكدت الوزارة، في بلاغ صادر الثلاثاء، ضرورة تحري الموردين لدى مزوديهم بشأن ما إذا كانت المنتجات الموردة إلى السوق الداخلية قد شملتها عمليات السحب أو الاسترجاع على المستوى الدولي.

كما دعت المستوردين إلى سحب هذه المنتجات من السوق المحلية وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتثبت من مدى احتوائها على المادة المذكورة، مشددة على أنه في حال ثبوت وجودها يتعين سحب اللعب المعنية من مختلف مسالك التوزيع بشكل فوري.


وطالبت الوزارة الموردين بـ إعلام الحرفاء بكل الوسائل التي تترك أثرا، مثل نشر بلاغات على واجهات المحلات أو عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع دعوة المستهلكين إلى إرجاع اللعب المعنية واسترجاع ثمنها.

كما شددت على ضرورة إعلام مصالح الوزارة تباعا بالإجراءات المتخذة ومدى تقدم تنفيذها.

وفي السياق ذاته، دعت الوزارة تجار الجملة والتفصيل إلى الامتناع عن عرض أو بيع هذه المنتجات، مع التنسيق مع الموردين لاتخاذ التدابير اللازمة لسحبها من الأسواق.
