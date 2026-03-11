Babnet   Latest update 14:34 Tunis

وزير الدفاع الوطني يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة العسكرية بسيدي يحيى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b16fa22001f5.63215220_qkeiljpmongfh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 14:34 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أدّى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، أمس الثلاثاء، زيارة ميدانية إلى القاعدة العسكرية بسيدي يحيى، أين تفقّد سير العمل بالمنشآت وبمختلف الفضاءات التابعة لها، واطّلع على ظروف عيش العسكريين العاملين بها.

وأكد السهيلي بالمناسبة، وفق بلاغ نشرته وزارة الدفاع اليوم الاربعاء، على المسؤولية الكبرى المحمولة على عاتق الإطارات المشرفة والحلقات القيادية في الإحاطة بالعسكريين وحسن تأطيرهم وترسيخ مبادئ العقيدة العسكرية وتطويرها على المستوى الفكري والتنظيمي والعملياتي، بما يساهم في تحقيق النجاعة المرجوّة والرفع من القدرات العملياتية للأفراد ومواكبة التطوّرات على كل المستويات، وبما يستجيب لمتطلّبات المرحلة ولمستوى التحدّيات الراهنة.


كما أشاد بالروح الوطنية العالية التي لمسها لدى كافة العسكريين بمختلف رتبهم وتفانيهم في مهامهم وتشبّعهم بالقيم العسكرية المبنية على الولاء لتونس ونكران الذات، داعيا إياهم إلى مزيد البذل والعطاء والعمل بنفس العزيمة والانضباط، وإلى ضرورة العمل على تعزيز الجاهزية العملياتية من خلال الاستثمار في مجالات التكوين والتدريب والبحث العلمي والتكنولوجي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325212

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 11 مارس 2026 | 21 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:51
18:25
15:49
12:36
06:36
05:10
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-10
20°-9
18°-9
20°-8
14°-7
  • Avoirs en devises 25081,0
  • (10/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38820 DT
  • (10/03)
  • 1 $ = 2,93796 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/03)     1368,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/03)   27924 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>