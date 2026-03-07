وزارة الصحّة تدعو في بلاغ مشترك إلى عدم اقتناء ألعاب الأطفال المتكونة من مادة الرمل لإحتوائها على مادة مسرطنة

دعت كل من وزارة الصحّة و وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ مشترك عموم المواطنين إلى عدم اقتناء ألعاب الأطفال المتكونة من مادة الرمل أو المحتوية عليه والتوقف عن استخدام هذا النوع من اللعب وحفظها في مكان بعيد عن المتناول وذلك لإحتوائها على مادة مسرطنة.وأوضح البلاغ أن هذه التوصية جاءت تبعا للتحذيرات الصحية التي تم رصدها بعدة دول حول تواجد مادة الحرير الصخري، وهي مادة مسرطنة عند استنشاقها، في بعض لعب الأطفال المتكونة من الرمل أو المحتوية عليه (الرمل السحري، رمل الرسم أو رمل التشكيل) وفي إطار الوقاية من المخاطر الصحية المحتملة على الأطفال وعملا بمبدأ الاحتياط.وأكد البلاغ أن مصالح المراقبة المعنية شرعت في حملات مشتركة لمراقبة ترويج هذه المنتجات بمختلف مسالك التوزيع وسحبها من الأسواق.