تونس: رقم معاملات قطاع التأمين يتجاوز لأول مرة 4.2 مليار دينار مع نهاية 2025
بلغ رقم معاملات قطاع التأمين في تونس خلال كامل سنة 2025 مستوى قياسيا قدره 4255.1 مليون دينار، مقابل 3819.6 مليون دينار في سنة 2024، مسجلا بذلك نموّا بنسبة 11.4 بالمائة.
وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين أن فرع التأمين على الحياة تصدر نسق النمو بزيادة بلغت 16.4 بالمائة، لترتفع حصته في السوق إلى 31.4 بالمائة، حيث بلغ رقم معاملاته 1336.1 مليون دينار مقابل 1148.2 مليون دينار سنة 2024، في مؤشر على تزايد الإقبال على هذا النوع من التأمين.
في المقابل، حافظ تأمين السيارات على صدارة الفروع من حيث حجم رقم المعاملات، بقيمة 1628.3 مليون دينار، رغم تراجع طفيف في حصته من السوق لتستقر عند 38.3 بالمائة.
نمو التأمين الجماعي على المرضتشير المؤشرات إلى أن التأمين الجماعي على المرض يعد من الفروع الحيوية والمستقرة في السوق التونسية، حيث بلغ رقم معاملاته 647 مليون دينار مع نهاية 2025، مسجلا نموا بنسبة 11.4 بالمائة مقارنة بسنة 2024، فيما بلغت التعويضات المسددة 566.7 مليون دينار بزيادة قدرها 8.4 بالمائة.
ويُلاحظ أن نسق نمو رقم المعاملات فاق نمو التعويضات، ما يعكس تحسنا نسبيا في التوازن الفني لهذا الفرع.
قفزة في تأمين الحريق واستقرار في تأمين النقلشهد فرع التأمين على الحريق تطورا لافتا، إذ ارتفع رقم معاملاته إلى 241.2 مليون دينار، مسجلا أعلى نسبة نمو بين الفروع بلغت 19.2 بالمائة، في حين تراجعت التعويضات المسددة بنسبة 13 بالمائة لتستقر عند 92 مليون دينار.
أما التأمين على النقل، فقد سجل استقرارا شبه تام في رقم المعاملات عند 112.8 مليون دينار بنمو طفيف قدره 0.2 بالمائة، مقابل تراجع التعويضات بنسبة 5.5 بالمائة لتبلغ 20.5 مليون دينار.
وتظهر المعطيات أن فرع الحريق كان الأكثر مردودية خلال 2025، في حين حافظ التأمين الجماعي على المرض على نسق نمو متوازن مع المعدل العام للسوق، بينما سجل تأمين النقل انخفاضا في كلفة الحوادث رغم ارتفاع عددها.
التعويضات المسددةبلغت قيمة التعويضات التي صرفتها شركات التأمين مع نهاية سنة 2025 نحو 2363.4 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 6.1 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
واستأثر تأمين السيارات بالنصيب الأكبر من هذه الزيادة، حيث ارتفعت التعويضات في هذا الفرع بنسبة 20.3 بالمائة، في انعكاس مباشر لارتفاع تكلفة حوادث الطرقات المصرح بها، والتي قاربت 340 ألف حادث خلال السنة الماضية.
ويعكس أداء القطاع مع نهاية 2025 تحولا هيكليا تدريجيا، يتمثل في تزايد التوجه نحو التأمين على الحياة والتأمين الجماعي على المرض، بما يسهم في تنويع محفظة القطاع وتقليص الاعتماد الكبير على تأمين السيارات الإجباري.
وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين أن فرع التأمين على الحياة تصدر نسق النمو بزيادة بلغت 16.4 بالمائة، لترتفع حصته في السوق إلى 31.4 بالمائة، حيث بلغ رقم معاملاته 1336.1 مليون دينار مقابل 1148.2 مليون دينار سنة 2024، في مؤشر على تزايد الإقبال على هذا النوع من التأمين.
في المقابل، حافظ تأمين السيارات على صدارة الفروع من حيث حجم رقم المعاملات، بقيمة 1628.3 مليون دينار، رغم تراجع طفيف في حصته من السوق لتستقر عند 38.3 بالمائة.
نمو التأمين الجماعي على المرضتشير المؤشرات إلى أن التأمين الجماعي على المرض يعد من الفروع الحيوية والمستقرة في السوق التونسية، حيث بلغ رقم معاملاته 647 مليون دينار مع نهاية 2025، مسجلا نموا بنسبة 11.4 بالمائة مقارنة بسنة 2024، فيما بلغت التعويضات المسددة 566.7 مليون دينار بزيادة قدرها 8.4 بالمائة.
ويُلاحظ أن نسق نمو رقم المعاملات فاق نمو التعويضات، ما يعكس تحسنا نسبيا في التوازن الفني لهذا الفرع.
قفزة في تأمين الحريق واستقرار في تأمين النقلشهد فرع التأمين على الحريق تطورا لافتا، إذ ارتفع رقم معاملاته إلى 241.2 مليون دينار، مسجلا أعلى نسبة نمو بين الفروع بلغت 19.2 بالمائة، في حين تراجعت التعويضات المسددة بنسبة 13 بالمائة لتستقر عند 92 مليون دينار.
أما التأمين على النقل، فقد سجل استقرارا شبه تام في رقم المعاملات عند 112.8 مليون دينار بنمو طفيف قدره 0.2 بالمائة، مقابل تراجع التعويضات بنسبة 5.5 بالمائة لتبلغ 20.5 مليون دينار.
وتظهر المعطيات أن فرع الحريق كان الأكثر مردودية خلال 2025، في حين حافظ التأمين الجماعي على المرض على نسق نمو متوازن مع المعدل العام للسوق، بينما سجل تأمين النقل انخفاضا في كلفة الحوادث رغم ارتفاع عددها.
التعويضات المسددةبلغت قيمة التعويضات التي صرفتها شركات التأمين مع نهاية سنة 2025 نحو 2363.4 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 6.1 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
واستأثر تأمين السيارات بالنصيب الأكبر من هذه الزيادة، حيث ارتفعت التعويضات في هذا الفرع بنسبة 20.3 بالمائة، في انعكاس مباشر لارتفاع تكلفة حوادث الطرقات المصرح بها، والتي قاربت 340 ألف حادث خلال السنة الماضية.
ويعكس أداء القطاع مع نهاية 2025 تحولا هيكليا تدريجيا، يتمثل في تزايد التوجه نحو التأمين على الحياة والتأمين الجماعي على المرض، بما يسهم في تنويع محفظة القطاع وتقليص الاعتماد الكبير على تأمين السيارات الإجباري.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325196