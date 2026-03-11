تونس: رقم معاملات قطاع التأمين يتجاوز لأول مرة 4.2 مليار دينار مع نهاية 2025

نمو التأمين الجماعي على المرض



قفزة في تأمين الحريق واستقرار في تأمين النقل



التعويضات المسددة



بلغ رقم معاملاتخلال كامل سنة 2025 مستوى قياسيا قدره، مقابلفي سنة 2024، مسجلا بذلكوتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عنأنتصدر نسق النمو بزيادة بلغت، لترتفع حصته في السوق إلى، حيث بلغ رقم معاملاتهمقابلسنة 2024، في مؤشر على تزايد الإقبال على هذا النوع من التأمين.في المقابل، حافظعلى صدارة الفروع من حيث حجم رقم المعاملات، بقيمة، رغم تراجع طفيف في حصته من السوق لتستقر عندتشير المؤشرات إلى أنيعد من الفروع الحيوية والمستقرة في السوق التونسية، حيث بلغ رقم معاملاتهمع نهاية 2025، مسجلا نموا بنسبةمقارنة بسنة 2024، فيما بلغت التعويضات المسددةبزيادة قدرهاويُلاحظ أن نسق نمو رقم المعاملات فاق نمو التعويضات، ما يعكسشهدتطورا لافتا، إذ ارتفع رقم معاملاته إلى، مسجلا أعلى نسبة نمو بين الفروع بلغت، في حين تراجعت التعويضات المسددة بنسبةلتستقر عندأما، فقد سجل استقرارا شبه تام في رقم المعاملات عندبنمو طفيف قدره، مقابل تراجع التعويضات بنسبةلتبلغوتظهر المعطيات أن، في حين حافظ التأمين الجماعي على المرض على نسق نمو متوازن مع المعدل العام للسوق، بينما سجل تأمين النقل انخفاضا في كلفة الحوادث رغم ارتفاع عددها.بلغت قيمة التعويضات التي صرفتها شركات التأمين مع نهاية سنة 2025 نحو، مسجلة زيادة بنسبةمقارنة بسنة 2024.واستأثربالنصيب الأكبر من هذه الزيادة، حيث ارتفعت التعويضات في هذا الفرع بنسبة، في انعكاس مباشر لارتفاع تكلفة حوادث الطرقات المصرح بها، والتي قاربتخلال السنة الماضية.ويعكس أداء القطاع مع نهاية 2025، يتمثل في تزايد التوجه نحو، بما يسهم في تنويع محفظة القطاع وتقليص الاعتماد الكبير على تأمين السيارات الإجباري.