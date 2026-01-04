رقم معاملات قطاع التأمين في تونس يتجاوز 3 مليار دينار وسط تقدم ملحوظ للتأمين على الحياة أواخر سبتمبر 2025

بلغ رقم معاملات قطاع التأمين في تونس، مع نهاية شهر سبتمبر 2025، 3123.3 مليون دينار، مقابل 2802.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، مسجّلًا زيادة بنسبة 11.5 بالمائة، وفق معطيات صادرة عن الهيئة العامة للتأمين، في سياق تميّز بتقدّم ملحوظ لنشاط التأمين على الحياة.



نمو قوي لفرع التأمين على الحياة



تطور محدود للتأمين على غير الحياة



تطور التعويضات دون نسق رقم المعاملات



تحديات بارزة في تأمين السيارات والكوارث الطبيعية



وأظهرت البيانات الإحصائية أنّ رقم معاملاتارتفع بنسبةليبلغمع نهاية الثلاثية الثالثة من 2025، مقابلخلال الفترة نفسها من سنة 2024.ويعزّز هذا الأداءفي الفرع ذاته بنسبة، ما يعكس تحسّنًا فيالخاصة بتأمين الحياة.كما ارتفعتمن إجمالي رقم معاملات القطاع منفي سبتمبر 2024 إلىفي سبتمبر 2025.في المقابل، سجّل رقم معاملاتنموًا بنسبةليبلغمع نهاية سبتمبر 2025، مقابلفي الفترة نفسها من سنة 2024، لتتراجع حصته من إجمالي رقم معاملات القطاع منوسجّلت بعض الفروع تحسنًا ملحوظًا، من بينها:: نمو بنسبة: نمو بنسبةوعلى مستوى حجم النشاط، واصلاستئثاره بأكبر نصيب من رقم المعاملات، إذ بلغ، مقابلخلال الفترة نفسها من سنة 2024.وأظهرت معطيات الهيئة العامة للتأمين أنّارتفعت بنسبةخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، وهي نسبة أدنى بكثير من نمو رقم معاملات القطاع.وبلغت قيمة التعويضات الإجمالية، مقابلخلال الفترة ذاتها من سنة 2024.وسجّل فرعتراجعًا في التعويضات بنسبة، لتبلغ، مقابلقبل سنة.في المقابل، ارتفعت التعويضات فيبنسبةلتصل إلى، مقابلوشكّلتأبرز تحديات القطاع، بعد ارتفاعها بنسبة، وهو مستوى يفوق بكثير نسبة نمو رقم معاملات الفرع ذاته ().كما سجّل نشاطأعلى نسبة نمو في التعويضات، بلغت، في مؤشر علىالتي أثّرت على محاصيل عدد من القطاعات الفلاحية خلال الثلاثية الثالثة من السنة.في المقابل، شهدت بعض فروع التأمين على غير الحياةفي مستوى التعويضات، من بينها:: تراجع التعويضات بنسبة: انخفاض بنسبة