أريانة : انطلاق مهرجان "ليالي رمضانيات رواد " في دورته الثانية

في ليلة رمضانية مفعمة بالروحانيات والأنغام الصوفية، شهدت دار الثقافة برواد من ولاية أريانة، ليلة أمس السبت، افتتاح الدورة الثانية لمهرجان "رمضانيات رواد"، التي أضفت حركية على الجهة وشجعت العائلات والشباب على ارتياد هذا الفضاء الثقافي.​واستهل المهرجان بعرض "جارت الأشواق" للفنان ناصر علي، في تناغم مع الأجواء الرمضانية الاحتفالية التي ميزت منطقة رواد. كما شهد انطلاق فعاليات المهرجان، تنظيم قافلة صحية بفضاء دار الثقافة، لتضيف الى التظاهرة بعدا اجتماعيا وتوعويا الى جانب البعد الفني.وصرح معتمد رواد ضياء الحق العبيدي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذا التوجه يترجم رغبة المنظمين في جعل الثقافة رافدا من روافد الوعي المجتمعي الشامل، مؤكدا أن فكرة المهرجان نبعت من معتمدية رواد، ووجدت دعما من بلدية المنطقة.واعتبر أن نجاح الدورة الأولى شجع الهيئة المنظمة على مواصلة التجربة والبناء عليها، رغم التحديات الأمنية التي واجهت الدورة السابقة في الفضاءات المفتوحة، مبينا أن اختيار دار الثقافة بدلا من الفضاء المفتوح في هذه الدورة دعت إليه الظروف المناخية المتقلبة، ولضمان تنظيم العروض في أفضل الظروف.ويشهد المهرجان هذه السنة تنوعا في المحتوى، بفضل الشراكات مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية التي تشرف على العروض الصوفية والمسرحية، والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة التي تعنى بالعروض الشبابية التي منحت أبناء الجهة فرصة لإبراز مواهبهم.من جهته، صرح عضو المجلس المحلي برواد عصام المنصوري، بأن أهالي المنطقة متعطشون لمثل هذه المبادرات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، في حين دعت رئيسة المجلس الجهوي بأريانة أحلام الشيخاوي، إلى مزيد دعم المهرجانات الثقافية والترفيهية في رواد، باعتبارها تمثل فرصة حقيقية لترجمة إبداعات الشباب التواق للبروز والتميز.يشار الى أن المهرجان خص الأطفال بسهرة اليوم الأحد، وبعرض تنشيطي بإمضاء عبد الستار بوسيدة. أما سهرة الإختتام (12 مارس الجاري) فستحتضن العرض الموسيقي الصوفي "حضرة المعشوق"، ليُسدل الستار عن الدورة الثانية لهذا المهرجان يوم 13 مارس الجاري بسهرة خاصة بدار المسنين " أم الخير".