كرة السلة: الاتحاد المنستيري يتقدم 2-0 على النجم الساحلي في نصف نهائي البطولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ada5a6190dd0.23175162_opjmigkhqenfl.jpg>
Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 17:36
      
تقدم الاتحاد المنستيري على النجم الساحلي بنتيجة 2-0 في سلسلة مباريات الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، إثر فوزه اليوم في قاعة محمد مزالي بالمنستير بنتيجة 80-74 لحساب الجولة الثانية.

وكان الاتحاد المنستيري قد حسم الجولة الأولى التي دارت يوم الخميس الماضي في القاعة ذاتها بنتيجة 84-64.


ومن المنتظر أن تقام الجولتان الثالثة والرابعة في قاعة حمام سوسة. وفي حال فوز كل فريق بمباراتين، سيتم اللجوء إلى مباراة فاصلة خامسة بقاعة محمد مزالي بالمنستير لتحديد المتأهل إلى النهائي.


وفي نصف النهائي الثاني، فاز النادي الإفريقي أمس في قاعة القرجاني بالعاصمة على شبيبة القيروان بنتيجة 86-74 لحساب الجولة الثانية، وذلك بعد أن انتهت المباراة الأولى لفائدة الشبيبة بنتيجة 87-84.

وستقام الجولتان الثالثة والرابعة في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان، على أن يتم الاحتكام إلى مباراة خامسة فاصلة في قاعة القرجاني في صورة تعادل الفريقين في عدد الانتصارات.

برنامج ونتائج سلسلة نصف النهائي

الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي

* الجولة الثانية – الأحد 8 مارس – قاعة محمد مزالي
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي 80-74

* الجولة الأولى – الخميس 5 مارس – قاعة محمد مزالي
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي 84-64

* الجولة الثالثة – الخميس 12 مارس – قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري

* الجولة الرابعة – الأحد 15 مارس – قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري

النادي الإفريقي – شبيبة القيروان

* الجولة الثانية – السبت 7 مارس – قاعة القرجاني
النادي الإفريقي – شبيبة القيروان 86-74

* الجولة الأولى – الأربعاء 4 مارس – قاعة القرجاني
النادي الإفريقي – شبيبة القيروان 84-87

* الجولة الثالثة – الأربعاء 11 مارس – قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان – النادي الإفريقي

* الجولة الرابعة – السبت 14 مارس – قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان – النادي الإفريقي

ملاحظة: يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات في سلسلة المواجهات.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325023

