كرة السلة: الاتحاد المنستيري يتقدم 2-0 على النجم الساحلي في نصف نهائي البطولة

برنامج ونتائج سلسلة نصف النهائي



تقدمعلىبنتيجةفي سلسلة مباريات الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، إثر فوزه اليوم في قاعة محمد مزالي بالمنستير بنتيجةلحساب الجولة الثانية.وكان الاتحاد المنستيري قد حسم الجولة الأولى التي دارت يوم الخميس الماضي في القاعة ذاتها بنتيجةومن المنتظر أن تقامفي قاعة حمام سوسة. وفي حال فوز كل فريق بمباراتين، سيتم اللجوء إلىبقاعة محمد مزالي بالمنستير لتحديد المتأهل إلى النهائي.وفي نصف النهائي الثاني، فازأمس في قاعة القرجاني بالعاصمة علىبنتيجةلحساب الجولة الثانية، وذلك بعد أن انتهت المباراة الأولى لفائدة الشبيبة بنتيجةوستقام الجولتان الثالثة والرابعة في، على أن يتم الاحتكام إلى مباراة خامسة فاصلة في قاعة القرجاني في صورة تعادل الفريقين في عدد الانتصارات.* الجولة الثانية – الأحد 8 مارس – قاعة محمد مزاليالاتحاد المنستيري – النجم الساحلي* الجولة الأولى – الخميس 5 مارس – قاعة محمد مزاليالاتحاد المنستيري – النجم الساحلي* الجولة الثالثة – الخميس 12 مارس – قاعة حمام سوسةالنجم الساحلي – الاتحاد المنستيري* الجولة الرابعة – الأحد 15 مارس – قاعة حمام سوسةالنجم الساحلي – الاتحاد المنستيري* الجولة الثانية – السبت 7 مارس – قاعة القرجانيالنادي الإفريقي – شبيبة القيروان* الجولة الأولى – الأربعاء 4 مارس – قاعة القرجانيالنادي الإفريقي – شبيبة القيروان* الجولة الثالثة – الأربعاء 11 مارس – قاعة عزيز ميلاد بالقيروانشبيبة القيروان – النادي الإفريقي* الجولة الرابعة – السبت 14 مارس – قاعة عزيز ميلاد بالقيروانشبيبة القيروان – النادي الإفريقييتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحققفي سلسلة المواجهات.